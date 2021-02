Ecco come allontanare i piccioni dal tetto di casa

Diciamoci la verità, il piccione non è un animale così grazioso come un gattino o un cane domestico. Avere interi stormi di piccioni radunati sul tetto di casa o sul terrazzo non è il massimo della vivibilità. Anzi, questi volatili molto spesso sono nocivi per la salute degli esseri umani, soprattutto per la notevole quantità di guano che producono.

Il guano è infatti una sostanza acida, e in quanto tale, molto corrosiva. Essa contiene una varietà di agenti patogeni e parassiti come pulci, zecche e acari che veicolano infezioni anche gravi. Risulta quindi necessario attrezzarsi per evitare che questi animali invadano gli esterni del nostro appartamento. Ecco, allora, come allontanare i piccioni dal tetto di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Dissuasori a spillo

Per impedire ai piccioni di posarsi sui cornicioni, sui davanzali o sul tetto, una soluzione ideale ed efficace consiste nella posa degli spunzoni. Sono delle strisce di metallo molto efficaci contro la sosta indesiderata del volatile.

Seppur utili a scacciare i piccioni, i dissuasori a spillo possono presentare degli inconvenienti. In primo luogo, non sono l’ideale da un punto di vista estetico. In secondo luogo, possono essere poco sicuri per i più piccoli.

Reti antintrusione

Un secondo modo per allontanare i piccioni dal tetto di casa è l’installazione di reti antintrusione. Grazie a queste reti, i piccioni saranno dissuasi dal posarsi e nidificare.

Le reti, oltre che sui tetti, si possono installare anche sui comignoli. Tuttavia in questo caso può servire un voto a maggioranza dell’assemblea condominiale per deliberare la decisione.

Spaventapasseri

Infine, un metodo maggiormente innocuo nonché casalingo è rappresentato dallo spaventapasseri. Per ottenere risultati molto soddisfacenti, è consigliabile installare sul tetto o sul davanzale di casa delle sagome di gufi. Ancora meglio se si tratta di sagome che riflettono la luce del sole. Questo strumento è un ottimo deterrente contro piccioni e altri volatili e non comporta la necessità di alcuna autorizzazione.

Ecco spiegato come allontanare i piccioni dal tetto di casa.

Approfondimento

Clicchiamo qui per leggere come lasciare germi e batteri fuori dalla porta di casa.