Il prurito al naso ed agli occhi, gli starnuti, la congestione nasale e spesso pure difficoltà a respirare. Sono questi i sintomi più comuni della rinite, una manifestazione allergica che è alquanto fastidiosa.

Allora, ecco come alleviare fastidio e sintomi della rinite allergica con questi 3 rimedi naturali, dall’erba medica allo zenzero, e passando per l’aceto di mele. Ed il tutto fermo restando che, se la rinite è acuta, allora è meglio rivolgersi tempestivamente ad un medico allergologo.

Erba medica

Nota anche come alfalfa, l’erba medica è un rimedio naturale per alleviare i sintomi della rinite allergica. E questo perché presenta delle proprietà naturali tali da generare un rilassamento dei condotti nasali irritati.

Inoltre, l’erba medica è ricca di vitamine e di sali minerali garantendo così, naturalmente, una migliore risposta da parte del sistema immunitario. In questo caso il rimedio naturale contro la rinite, utilizzando l’alfalfa consiste nel frullare germogli di erba medica con acqua e un cucchiaio di miele. Quindi filtrare e poi bere subito.

Zenzero

Si tratta di una spezia dalle tante proprietà naturali. In particolare quella di offrire, naturalmente, un effetto antimicrobico. Il che permette di supportare il sistema immunitario in condizioni di stress proprio come quando la rinite allergica è fastidiosa. In questo caso il rimedio naturale, utilizzando la spezia, è quello di preparare un infuso con un cucchiaio di zenzero grattugiato in acqua bollente, filtrare e poi addolcire ogni tazza bevuta con un cucchiaio di miele.

Aceto di mele

L’aceto di mele ha spiccate proprietà naturali nel generare un effetto mucolitico. E quindi è ideale per liberare il naso con i suffumigi due volte al giorno, mattina e sera. È un ottimo rimedio naturale pure contro la tosse e la sinusite. Riguardo ai suffumigi basta far bollire in due litri d’acqua tre cucchiai di aceto di mele. E quindi respirare i vapori per cinque minuti.

In conclusione, dunque, ecco come alleviare fastidio e sintomi della rinite allergica con questi 3 rimedi naturali.