Un angolo d’Oriente con un boschetto di bambù è il sogno di molti proprietari di giardini. E anche di proprietari di bar, ristoranti e locali con spazi all’aperto che hanno un brutto panorama a disposizione.

I vivai sono attrezzati, ormai, per crearlo dal nulla. In due giorni si può averlo completamente installato dalle mani di abili giardinieri. Ma poi la manutenzione deve essere continua, inclusa la protezione dalle zanzare, con insetticidi specifici.

I bambù sono in grado di trasformare totalmente un ambiente esterno. Basta guardare cosa è successo nel cuore dell’Emilia a Fontanellato, dove c’è il Labirinto della Masone, tutto in bambù. E soprattutto escluderlo completamente allo sguardo di estranei. Ecco come allestire un giardino esotico con un suggestivo boschetto di bambù che farà invidia ai vicini. Con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Un boschetto aggraziato e a crescita veloce

Una volta impiantato il bambù, bastano poche potature per conservare boschetti aggraziati e angoli suggestivi. Le specie e le varietà di bambù sono molte. Per scegliere bene, molti vivai hanno creato dei giardini d’acqua di esempio, dove possiamo prendere qualche spunto e ricevere consigli sulla loro coltivazione.

Partiamo dalla scelta delle canne. Per creare un boschetto nuovo, non si possono utilizzare i fusti degli anni precedenti. Ma è necessario scegliere degli esemplari appena germogliati. Servono germogli distanziati non più di cinque centimetri gli uni dagli altri, ne seguiremo la crescita mese dopo mese.

Quando i culmi hanno raggiunto l’altezza massima di quattro metri, i rametti laterali sono ancora appressati al fusto. È ora di tagliarli orizzontalmente con le cesoie in corrispondenza di un nodo, all’altezza desiderata. Il moncone ingiallirà e si staccherà da solo. Per un effetto più ornamentale, tagliamoli ad altezze diverse.

Come fare per formare la chioma? I rametti che si stanno sviluppando, se sono troppo lunghi, vanno ridimensionati, tagliati dopo il quarto nodo. In genere, all’apice delle canne, non si lasciano più di tre rametti, gli altri vanno eliminati.

Negli anni successivi la chioma si infittirà e non saranno necessari altri interventi. Una volta creato il boschetto di bambù, magari vogliamo arricchirlo con un giardino d’acqua. È bene sapere che per non avere problemi si utilizzano apposite vasche da interrare o da mettere al centro del terrazzo, con ricambio d’acqua.

Le piante migliori da affiancare, oltre alla ninfea, sono la caltha, il lithrum salicaria e il nasturzio officinale.