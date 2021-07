Durante l’estate è importantissimo fare attenzione ai colpi di calore improvvisi. Non sono pericolosi solo per noi esseri umani ma lo sono anche per i nostri amici a 4 zampe. I cani purtroppo non sudano, perciò abbassare la loro temperatura corporea può risultare piuttosto difficile. Soprattutto nei periodi in cui le temperature sono elevate il rischio più grande a cui si può andare incontro è il colpo di calore. Il colpo di calore può essere un problema anche abbastanza grave per il nostro cane. In casi estremi il colpo di calore può causare convulsioni e arrivare addirittura al collasso.

Come evitare il colpo di calore

Per evitare che il nostro cane abbia un improvviso colpo di calore dovremmo trattarlo come se fosse un neonato. Un costante apporto d’acqua diventa fondamentale. Altre accortezze per evitare problemi sono:

non portare il cane al mare: anche sotto l’ombrellone potrebbe soffrire il caldo;

evitare le passeggiate dopo le 11 e prima della 17;

non lasciare il cane sul terrazzo sotto il sole quando andiamo via. Scegliere sempre una stanza ventilata e fresca dove lasciarlo;

se il cane perde appetito non cercare di farlo mangiare di più. La perdita di appetito è una diretta conseguenza del caldo.

Ecco come agire se il nostro cane ha un improvviso colpo di calore

Se il nostro cane dovesse avere un colpo di calore è bene agire tempestivamente. Innanzitutto è importante saper riconoscere i sintomi: respirazione affannata e accelerata, difficoltà a camminare e vomito sono quelli più comuni. In queste situazioni la prima cosa da fare è portare immediatamente il cane all’ombra. Successivamente è importantissimo bagnare il cane con abbondante acqua su testa, pancia e zampe. Se si ha la possibilità si può anche immergere in acqua e poi tamponare.

Ma la cosa più importante da fare in questi casi è portare il nostro cane dal veterinario. Solo lui saprà capire la reale gravità della situazione e potrà agire di conseguenza.

