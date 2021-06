In estate abbiamo voglia di passare le nostre giornate all’aperto per dedicarci al nostro orto o per passare dei momenti felici nel nostro giardino.

Amiamo svolgere attività all’aperto per rilassarci e ricaricarci e i nostri hobbies sono ormai grandi passioni.

Sappiamo come prenderci cura dei nostri fiori o dei nostri ortaggi e le nostre piante crescono rigogliose.

Questo contatto con la natura ci fa sentire bene ma con l’arrivo dell’estate rischiamo di avere un ospite indesiderato nella nostra oasi di verde.

Grazie a questo articolo scopriremo cosa fare per allontanare questo fastidioso scarabeo in modo naturale.

Ecco come agire contro questo insetto fastidioso che rovina fiori e piante d’estate

Ci riempiamo di gioia e orgoglio ogni volta che guardiamo i fiori del nostro balcone o le piante del nostro giardino.

Abbiamo impiegato tanto a sviluppare un pollice verde che ci aiutasse a lavorare al meglio ma abbiamo raggiunto i nostri obiettivi con meravigliosi risultati.

Cerchiamo di mantenere al meglio il nostro piccolo orto botanico ma il pericolo è dietro l’angolo.

Da qualche anno ormai è presente sul territorio italiano un particolare scarabeo asiatico molto pericoloso per i nostri terreni. Stiamo parlando della Popillia giapponese.

Questo scarabeo dal corpo verde metallico e lucente tende a spostarsi in gruppo e a distruggere completamente tutto ciò che trova. Essendo veramente insaziabile, rovinerà gran parte delle nostre piante ornamentali.

Ma niente paura, grazie a questo articolo scopriremo due soluzioni al nostro problema volante.

Infatti, potremo semplicemente acquistare dell’olio di neem nei negozi di giardinaggio o sugli e-commerce e questo principio attivo ci sarà fondamentale per allontanare lo scarabeo.

In alternativa potremo utilizzare delle reti per coprire le nostre piante ornamentali così da evitare che questo insetto si inserisca al loro interno.

Ecco come agire contro questo insetto fastidioso che rovina fiori e piante d’estate. Adesso il nostro giardino sarà al sicuro e noi potremo finalmente goderci l’estate.

Se l’attacco è già in corso

Quando, invece, ci rendiamo conto che l’attacco alle nostre piante è già iniziato non potremo approfittare dei trucchi consigliati sopra.

A questo punto non basterà semplicemente scuotere la pianta o utilizzare dei prodotti chimici, ma dovremo agire diversamente.

Dovremo contattare urgentemente i servizi fitosanitari della nostra Regione e tutto si risolverà per il meglio.

La natura si manifesta in svariate forme, impariamo a conoscerla e a conviverci il più serenamente possibile.

Approfondimento

