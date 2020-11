Ci risiamo. Sono le due di notte e non riusciamo di nuovo a prendere sonno. Vorremmo tanto addormentarci subito ma proprio non ci riusciamo.

Sarà lo stress dato dal Covid19, la lunga giornata alle spalle. Forse lo studio o quella discussione di troppo al lavoro o in famiglia che proprio non ci voleva. Ed eccoci qui, a girarci e rigirarci nel nostro letto contando quelle pecore che a volte arrivano fino a mille!

Ma non preoccupiamoci, c’è una soluzione a tutto ciò. E no, non è con il controllo del respiro. Ecco come addormentarsi subito.

Posare il cellulare

La scienza ci viene in soccorso: le luci blu emesse dai cellulari ci impediscono di prendere sonno e di addormentarci subito. Sembra, infatti, che il nostro cervello associ queste luci blu al giorno e quindi alle ore di attività.

Ricordiamoci, infatti, che noi discendiamo dai primati e che ci siamo evoluti per millenni seguendo il ritmo del sole: di giorno si lavora e di notte si dorme. Ciò che naturalmente distingue la notte dal giorno è la presenza della luce e quindi siamo programmati secondo la presenza o assenza di luce.

Naturalmente lo stesso discorso vale per il computer, se posiamo il cellulare e prendiamo il nostro laptop per guardare un film o un video non risolviamo il problema.

Leggere un libro

Una soluzione che fa bene al nostro sonno e alla nostra cultura sembra proprio essere questa: per addormentarsi subito gli esperti consigliano di leggere un libro. Di carta, ça va sans dire, tablet vietati.

I libri, infatti, non riflettono nessuna luce e, leggendoli, il nostro cervello comincia a stancarsi. Aggiungendo quest’ultimo sforzo ad una giornata pesante, il cervello manda dei segnali di distensione al nostro corpo che, a poco a poco, comincia a capire che è l’ora di dormire.

Muniamoci, quindi, dei nostri libri preferiti o compriamone di nuovi. Per addormentarsi subito il nostro migliore alleato è proprio un libro sul comodino.