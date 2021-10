Sono creature enigmatiche e fortemente indipendenti. Vogliono essere serviti e riveriti. Fanno finta di non sentire, ci guardano dall’alto in basso, tornano solo perché hanno fame, sono egoisti. Sono solitari, non ascoltano nessuno, a volte pare non abbiano padrone. Questi sono solo alcuni dei luoghi comuni che abbiamo sviluppato sulla razza felina. Ma non è sempre così, e i gattofili lo sanno bene.

I gatti sono animali curiosi, intelligenti, dinamici. Possono essere dolcissimi e all’occasione comportarsi come bambini. Gli piace stare accoccolati tra le nostre braccia o nel letto, al caldo, sotto le coperte. Col passare del tempo diventano pigri e dormiglioni, da cuccioli sono iperattivi, dei veri selvaggi. A volte è difficile fare in modo che ci ascoltino ma ecco come addestrare un gatto ed evitare che salga su tutti i mobili di casa.

Al bando i luoghi comuni

Il gatto, in natura, si procura il cibo cacciando da solo. È abituato a perlustrare boschi e giardini in solitaria acquattandosi sotto i cespugli come un giaguaro. Ha imparato ad ottenere ciò che vuole senza l’ausilio del branco ed è per questo che, rispetto al cane, è meno abituato a cooperare. Infatti, i cani cacciano in gruppo, condividono il cibo, hanno tradizionalmente una vita sociale più attiva. E come spieghiamo nel nostro articolo “sembra incredibile ma lo sbadiglio è contagioso anche tra gli animali”, nel tempo hanno sviluppato la capacità di adattarsi alle realtà umane. Questo non significa, però, che un gatto non possa essere ubbidiente o non riesca, se stimolato, a prestare attenzione ai comandi. Quindi al bando i luoghi comuni perché i gatti si possono addestrare. Oggi vediamo come evitare che il nostro gatto salga su tutti i mobili di casa.

Ecco come addestrare un gatto ed evitare che salga su tutti i mobili di casa

Per un gatto arrampicarsi è qualcosa di naturale che viene da molto lontano. È scritto nel suo Dna. I suoi progenitori felini vivevano sugli alberi, è l’evoluzione che li ha portati a scendere a terra. Un gatto è molto curioso e ciò che lo attrae di più, come è normale che sia, è il cibo. Per evitare che salga sulla cucina è fondamentale fare rumore. Produrre un suono che possa infastidirlo e dissuaderlo dal commettere “l’azione proibita”. Possiamo usare una trombetta, oppure, posizionare della carta da forno sui ripiani. Ogni volta che al gatto verrà voglia di saltare in quei punti si spaventerà con lo scricchiolio e tornerà subito giù.

In commercio esistono allarmi con sensore sonoro, collarini educativi e chi più ne ha, più ne metta. Ma un gatto, se addestrato con pazienza, può imparare a dare la zampa, a stare seduto, a rotolare e ad evitare di salire su tutti i mobili di casa. Basterà qualche semplice accortezza, l’attenzione necessaria, e l’amore che non può mai mancare.