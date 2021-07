Negli ultimi tre anni l’offerta di film e serie e piattaforme streaming è davvero esplosa. Esistono decide di piattaforme per tutti i gusti, i portafogli e le esigenze.

Sempre più piattaforme offrono prodotti originali ed esclusivi come questo e in molti di noi vorrebbero iscriversi a più di una di esse ma il prezzo finirebbe con l’essere talmente alto da non valerne la pena.

Oggi vedremo in che modo è possibile accedere gratuitamente alle piattaforme streaming in maniera legale e sicura, ecco come accedere gratis e in maniera legale a Netflix. Peraltro ce ne siamo già occupati in questo precedente articolo.

Un semplice trucco che ci cambia la vita

Moltissime tra le piattaforme streaming offrono una strategia per promuoversi e per attirare spettatori. Questa strategia è molto efficace e tutti noi la conosciamo bene: si tratta del famoso mese di prova gratuito che tutte le principali piattaforme offrono.

In moltissimi provano l’abbonamento gratuito inserendo i dati della carta di credito e dopo una tale data il pagamento parte in automatico addebitando ogni mese la spesa direttamente sul proprio conto.

Ovviamente dopo la prima prova gratuita non è possibile ripeterla e si sarà costretti a pagare l’importo mensile. Ma c’è un trucco che può essere molto utile se vogliamo evitare di pagare sempre e che ci permette di estendere la prova gratuita.

Ecco come accedere gratis e in maniera legale a Netflix

Se vogliamo provare gratis l’abbonamento e ripetere la prova libera sarà sufficiente avere più email e più carte di credito. Con queste dovremo creare ogni mese un nuovo profilo e in questo modo potremo fare tutte le prove gratuite che vorremo accedendo a tutte le nostre piattaforme preferite, da Netflix a Disney Plus ad Amazon Prime Video in maniera legale.

L’unica accortezza da seguire è ricordarsi di disdire l’abbonamento prima che parta il rinnovo automatico altrimenti perderemo i soldi e non potremo più recuperarli.

Dunque, se non vogliamo spendere soldi questo espediente può essere un interessante trucchetto del tutto legale.