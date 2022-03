Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento che la Sanità Pubblica ha messo a disposizione del cittadino. Questo per potenziare i servizi e facilitare una più semplice comunicazione con il paziente. Non è altro che uno strumento che consente di avere a portata di mano l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici, sia attuali che passati. In questo modo, direttamente online, si possono consultare e avere sempre a disposizione i dati e i documenti digitali riferiti alla situazione clinica e all’assistenza sanitaria e alle prestazioni. Viene aggiornato automaticamente e in maniera tempestiva per tutti i pazienti, senza che il soggetto intervenga manualmente.

Ecco come accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico per la prima volta e quali informazioni verranno conservate nella nostra cartella clinica virtuale

All’interno del FSE si possono, quindi, trovare tutte le prescrizioni e i referti medici, come anche consultare ricette farmaceutiche. È possibile anche prenotare visite online per esami di ogni genere, anche quelli specialistici, o disdire quelli già prenotati. Ancora, si possono recuperare tutti i referti medici, la documentazione relativa ad eventuali ricoveri ospedalieri e pagare i ticket sanitari. Ogni cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ha, quindi, un punto di accesso immediato e sempre disponibile. Nel dettaglio, quindi, è possibile verificare tutti questi dati specifici:

i dati di assistenza sanitaria (medico di medicina generale, esenzioni, assistenza temporanea, budget celiachia, ecc.);

i propri documenti sanitari (es. referti di esami e visite specialistiche, referti dei test Covid 19, ricette farmaceutiche, ricette specialistiche, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, ecc.);

il proprio percorso di presa in carico (se si è un paziente cronico);

le proprie vaccinazioni;

i propri appuntamenti;

le certificazioni verdi Covid 19 rese disponibili dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il fascicolo può essere visionato solo ed esclusivamente dal paziente che entra con le sue credenziali. Ma è possibile anche dare il consenso e permettere così al personale medico e sanitario di avere a portata di mano il quadro completo passato e presente. Questo è utile soprattutto per il medico curante o nelle situazioni di emergenza. Ancora, si può decidere se è possibile far visionare tutti i documenti presenti nel fascicolo o solo alcuni. Infatti, si può scegliere autonomamente e direttamente online quali documenti si possono consultare liberamente e quali invece possono essere consultati solo dal paziente.

Come accedere la prima volta

Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico per la prima volta è necessario entrare con credenziali SPID ed essere in possesso di una tessera sanitaria in corso di validità, ma le misure di accesso possono variare da Regione e Regione. In questo caso, è consigliabile prendere visione delle modalità sul sito ufficiale di competenza. Inoltre, per la creazione sarà necessario fornire il consenso all’alimentazione, in modo che medici e specialisti possano integrare in futuro con i referti di possibili visite mediche. Il consenso alla consultazione da parte di terzi, come evidenziato prima e per il recupero di tutti i dati pregressi. Le indicazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.