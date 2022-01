Questi anni di tempesta e difficoltà potrebbero aver lasciato due tracce nel nostro modo di pensare e nel nostro outfit. Ci ha portato una gran voglia di viaggiare e di esplorare. Questa è una conseguenza della mancanza di libertà e delle lunghe chiusure forzate. Forse ci ha anche insegnato a saperci gestire ed organizzare tra mille incertezze. Proprio come un marinaio o un vecchio lupo di mare. Sarà per questo che la moda sembra premiare una particolare tipologia di cappotto. Lo avremo notato per strada, oltre ad averlo visto su romanzi e fumetti. Si trattava, ad esempio, del capospalla preferito da Corto Maltese.

Si tratta del cappotto in stile Peacoat e rappresenta sempre una scelta iconica e di stile. È costituito normalmente da una linea doppiopetto con sei grossi bottoni, un sottogola e delle tasche scaldamani verticali. La lunghezza giunge spesso fino a metà coscia. Certo, per indossarlo ci sono degli accorgimenti da adottare. Ecco come abbinare questo elegante cappotto da uomo che fa breccia anche tra gli over 60. Infatti dimostra un lato avventuriero anche in chi non è più giovanissimo. Ma vuole dimostrare di non temere le sfide del presente.

Vari i materiali

Il metodo di abbinamento dipende anche dal materiale con cui è realizzato. D’altronde sul mercato si trovano molte offerte diversissime, da quello in cashmere di Brunello Cucinelli a quello in neoprene proposto da Herno. Di per sé si tratta di un cappotto che unisce lo stile elegante a quello casual, senza però mai eccedere nel capo da cerimonia. Ciò significa che riesce a dare il meglio di sé con capi che rispecchiano queste qualità.

Andando per ordine, possiamo iniziare dal maglione. Ricordiamo che il Peacoat può essere portato lasciando aperto uno scorcio sul collo. Potremmo approfittare per mettere in vista un collo a dolcevita. Prediligiamo però un colore neutro ma elegante come il grigio, così da creare un affascinante contrasto. Se vogliamo mantenerci eleganti, proviamo un gilet dal collo a V che lascerà vedere una cravatta non troppo seria oppure una camicia a quadri. Un paio di jeans scuri costituiscono un abbinamento ideale. A maggior ragione se il Peacoat è beige. Ma potremmo anche azzardare dei pantaloni di velluto, così di tendenza in questo inverno. Al contrario, con un cappotto scuro può risultare elegante un pantalone chino.

Ecco come abbinare questo elegante cappotto da uomo che fa breccia anche tra gli over 60

La scarpa ideale da abbinare può dipendere dal pantalone. Con un pantalone classico il consiglio è quello di prediligere uno stivaletto scamosciato o un modello stile chukka. Con un pantalone molto attillato come un jeans, soprattutto se scuro, potrebbe sorprendere l’abbinamento con uno stivale nero. Per i contesti più informali, un paio di sneakers non troppo estrose possono andare bene.

Per chi infine cercasse una panoramica sulle varie tipologie di cappotti alla moda, ne abbiamo parlato recentemente.