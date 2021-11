Negli ultimi anni, complice anche la vita frenetica che un po’ tutti conduciamo, siamo stati sempre più indotti ad optare per un abbigliamento comodo. A discapito di outfit sicuramente più eleganti o appariscenti ma non adatti alle corse che un po’ tutti facciamo per far fronte ai tanti impegni.

Questa tendenza, poi, si è consolidata ulteriormente a causa degli avvenimenti che hanno sconvolto la nostra vita negli ultimi tempi. Che ci hanno indotto a trascorrere gran parte delle giornate in casa.

Anche chi già optava per uno stile casual, è poi passato alla scelta di capi super comodi.

Ma, a proposito di capi comodi, ve ne è uno che quasi tutte abbiamo nel nostro armadio.

Parliamo di un pantalone che spesso indossano sia giovanissime che donne in età più matura. Stiamo parlando dei leggings.

Questo capo è diventato uno di quelli più utilizzati in tutto il mondo. Ciò grazie alla sua natura che si adatta un po’ a tutte le fisicità. Attenzione però a come abbinarli per evitare cadute di stile.

Ecco come abbinare questi comodissimi pantaloni che stanno bene a 20 ma anche a 50 anni

Ė bene sottolineare, infatti, che i lati positivi che offre questo capo d’abbigliamento, a lungo andare hanno messo in ombra il motivo reale per cui è stato creato. I leggings, infatti, sono nati come sostituti delle calze.

Gli errori più comuni da evitare sono questi:

abbinare questo capo a magliette corte;

indossarlo in tessuto trasparente;

scegliere questo capo anche quando la nostra fisicità non lo permette. Infatti un tale capo di abbigliamento andrebbe bandito dal nostro guardaroba se si hanno chili di troppo accumulati magari proprio su gambe e glutei. Indossandolo, infatti, non faremmo altro che evidenziare questo difetto.

E allora ecco come abbinare questi comodissimi pantaloni che stanno bene a 20 ma anche a 50 anni.

Questi gli accostamenti migliori

L’ideale, a prescindere dall’età, è abbinare i leggings a un maglione lungo, una felpa oppure una camicia oversize. Restano infatti questi gli unici abbinamenti che non ci farebbero mai fare una caduta di stile.

Quanto alle scarpe poi, possiamo tranquillamente variare, anche in base al periodo tra sneakers o stivali.

Soprattutto in questo periodo, quindi, in cui le condizioni climatiche consentono l’utilizzo di maxi pull e maxi gilet, piumini e cappotti, i leggings ci possono davvero tornare utili per creare i nostri outfit. Abbinando poi qualche accessorio personalizzato e puntando su uno smalto che completi il look, possiamo davvero sentirci al top.

Bastano infatti davvero poche mosse per non rinunciare alla comodità e apparire al tempo stesso raffinati.