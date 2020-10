Ecco chi sono i migliori influencer di moda al mondo. Non c’è niente da fare. Il fascino della monarchia scatena ondate di emulazione che ogni volta ci stupiscono. Gli abiti delle regine, delle principesse, delle duchesse, a partire da Beatrice d’Este, fino a Caterina De Medici, Elisabetta I, Marie Antoinette e Lady Diana, sono notissimi. Anche per essere stati un fortissimo strumento di comunicazione. Di recente, però, è stato creato un algoritmo che tiene conto dei post sui social e delle apparizioni sui media delle case reali europee. Analizzando l’impatto sulle ricerche e sulle vendite di moda. Con l’aiuto della redazione Lifestyle di Proiezioni di Borsa, ecco chi sono i migliori influencer di moda al mondo. Proprio loro, i Royals.

Stregati dai Windsor

Da mezzo secolo, la monarchia inglese mostra il suo stato d’animo ai sudditi attraverso il colore del tailleur della Regina Elisabetta. Che di recente si è adeguata al popolo, con un discorso su Zoom, durante il quale ha indossato un abito verde, subito copiatissimo. Niente da fare, invece, per l’acconciatura e il trucco, considerato troppo retrò (Clio salvi la Regina).

Ecco chi sono i migliori influencer di moda al mondo

Il principe William e sua moglie Kate, preferiscono dimostrare vicinanza alla gente indossando capi accessibili e brand di produttori locali. Ogni pezzo proposto dalla Duchessa di Cambridge, diventa sold out in un attimo. A giugno scorso il ‘Kate effect’ ha premiato un semplice abitino a fiori di Faithfull da 203 euro, che è stato l’abito più cercato del 2020. Tra i più amati tra i Windsor, Beatrice di York, che veste Zara, e che si è sposata con l’abito della nonna (facendo schizzare le ricerche di abiti nozze vintage del 300%). E Lady Amelia, che con i suoi 85mila followers, ha attirato l’attenzione del duo Dolce&Gabbana, che la veste a tutti gli eventi.

I Royal influencer del Mediterraneo

La Regina di Spagna Letizia ha stracciato,poi, ogni record con un abito di cotone bianco di Charo Ruiz, durante la sua visita a Ibiza. Incrementando, così, le ricerche del brand del 350%. È abile a mixare pezzi couture con pronto moda Zara anche da 20 euro, a pari merito con Rania di Giordania. Per Charlene di Monaco, si registra il tutto esaurito dopo la foto in giubbino giallo in occasione dell’apertura del Tour de France.

Tendenze reali dal Nord

La regina Maxima d’Olanda, in cima alla classifica delle donne più copiate d’Europa in fatto di outfit, predilige, invece, uno stile bon ton per quando riguarda linee e lunghezze. E molto estroso per quanto concerne colori e accostamenti. Viktoria di Svezia veste il brand svedese H&M, quotato alla borsa di Stoccolma, anche nel suo decimo anniversario di matrimonio.

Se ti è piaciuto questo articolo, puoi leggere un approfondimento sulla Regina Elisabetta che ha lanciato un nuovo trend, la bevuta reale. I sudditi possono celebrarla acquistando il gin col suo stemma.