In un recente articolo abbiamo analizzato le gravi difficoltà in cui versa il mercato del mattone nel nostro Paese. La decennale tradizione di risparmio immobiliare ha perso oggi lo smalto di un tempo ed i prezzi delle case hanno invertito la rotta. Allo stesso modo, anche i rendimenti degli affitti stanno costantemente scendendo. Fino a pochi mesi fa le grandi città rappresentavano ancora un’oasi felice per i proprietari di casa. Con il lockdown anche questa certezza è venuta meno e anche nelle metropoli il mercato è molto rallentato. Con il crollo dei prezzi anche cambiare casa è sempre più difficile. Quanto realizzato dalla vendita del proprio immobile potrebbe non bastare nemmeno a rimborsare il mutuo. Una possibilità arriva però dalle banche che consentono di rinegoziare i finanziamenti a condizioni molto vantaggiose. Ecco chi può risparmiare 720 euro all’anno con la surroga del mutuo.

La prima voce di spesa degli italiani

Il lockdown ha spinto sempre più famiglie a cercare un’abitazione più grande e vivibile. Nel nostro approfondimento avevamo analizzato le difficoltà che molti italiani incontrano nel cambiare casa al giorno d’oggi. Una casa più grande, magari con il giardino rischia di rimanere un sogno a causa del possibile deprezzamento dell’attuale appartamento. Insomma, in tanti rischiano di rimanere prigionieri del proprio mutuo. Per le famiglie italiane il mutuo casa è la principale voce di uscite mensili. Dati ISTAT infatti dimostrano che la media della spesa alimentare non supera i 480 euro. Un importo inferiore al costo medio dei mutui immobiliari che nel 2017 è stato di circa 545 euro mensili. Tagliare l’importo del mutuo può essere quindi un importante vantaggio per tante famiglie. Farlo non è difficile, basta avere un mutuo casa regolarmente pagato. Quindi, ecco chi può risparmiare 720 euro all’anno con la surroga del mutuo.

Ecco chi può risparmiare 720 euro all’anno con la surroga del mutuo

Facciamo due conti. Una famiglia con un importo da restituire alla banca di 100.000 euro in 20 anni può ottenere una surroga allo 0,63%. Questo significa una rata mensile non superiore a 440 euro. Paragonando queste condizioni alla media di mercato di qualche tempo fa, il risultato è sorprendente. Un mutuo fino a qualche anno fa ottimo, ovvero ad un tasso inferiore al 2% avrebbe una rata di almeno 500 euro mensili. Insomma, almeno 60 euro al mese di minori costi semplicemente spostando il mutuo in un’altra banca. Ecco chi può risparmiare 720 euro all’anno con la surroga del mutuo. Un risparmio utile per gestire più tranquillamente il bilancio familiare. Oppure un accumulo periodico accantonato in attesa del momento propizio per cambiare finalmente casa. Il risparmio infatti, a volte aiuta a realizzare i propri sogni.