Erano state annunciate modifiche in meglio per l’APE sociale nel 2021. Ma nella bozza di legge di bilancio presentata si nota un passo indietro. Non si parla più di allargare la platea dei beneficiari di questo provvedimento.

Ad oggi possono chiedere l’anticipo della pensione i disoccupati che non percepiscono da almeno tre mesi il trattamento di disoccupazione NASPI. In un primo momento sembrava che a questa categoria di disoccupati dovesse essere garantito anche l’accesso alla NASPI. Ovviamente a patto che avessero i necessari requisiti anagrafici e contributivi.

Tuttavia, ad oggi, dobbiamo registrare un passo indietro. Nelle bozze di legge di bilancio non si parla più di estendere la platea dei beneficiari della APE sociale.

L’APE non subisce modifiche sensibili rispetto alla precedente formulazione. Viene, quindi, prorogata per tutto il 2021. Le medesime categorie di lavoratori precedentemente individuate potranno lasciare in anticipo il posto di lavoro. Riceveranno una indennità sostitutiva. E ciò finché non raggiungeranno l’età minima per andare formalmente in pensione. Ciò avverrà al compimento dei 63 anni.

Ecco chi non accede all’APE sociale nel 2021

Tra i soggetti ammessi a questa possibilità ci sono anche alcune categorie di disoccupati. Ma senza gli ampliamenti inizialmente promessi. Quindi, si tratterà ancora dei disoccupati con almeno 30 anni di contributi versati. Inoltre la disoccupazione deve derivare da scadenza di un contratto a termine, licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale all’interno di procedura conciliativa. Questi disoccupati devono aver lavorato come dipendenti per almeno 18 mesi nei tre anni precedenti la perdita del lavoro.

Attenzione all’ultimo requisito. Devono aver cessato di percepire la NASPI almeno da tre mesi. Ma devono averla necessariamente percepita. Infatti, se non hanno maturato il diritto alla NASPI, non possono accedere all’APE sociale.

Inizialmente era stato annunciato un allargamento dei beneficiari della APE anche in questo senso. Avrebbero avuto accesso al beneficio anche i disoccupati privi di requisiti contributivi o assicurativi. Ma nel testo definitivo quella previsione è sparita. Sarebbe evidentemente insostenibile per i conti pubblici garantire una indennità sostitutiva ai disoccupati privi di qualsiasi sostegno contributivo o assicurativo autonomamente versato negli anni.

Ecco, dunque, illustrato chi non accede all’APE sociale nel 2021.