La frutta estiva è davvero uno spettacolo di colori e sapori. La stagione calda ci dona la soluzione per sconfiggere il caldo afoso e la perdita di liquidi. Anguria, meloni, pesche, nespole, susine e molto altro ancora. Ma ci sono dei casi in cui alcuni di questi frutti possono rivelarsi nocivi.

Infatti, ecco chi dovrebbe assolutamente evitare questi dolci e dissetanti frutti estivi e perché. In questo articolo, la Redazione di PdB cerca di chiarire il problema e ottenere tutte le risposte sulla questione.

Cos’è l’allergia alle profiline

Le profiline non sono altro che una famiglia di proteine. In natura sono presenti in alcune piante, animali e funghi e hanno svariate funzioni organiche positive. Purtroppo per l’uomo, però, le profiline sono anche tra le responsabili delle sue peggiori reazioni allergiche.

La scoperta avviene negli anni 90’ successivamente al primo caso allergico e agli studi di L. Carlsson, un ricercatore svedese. Pare che le profiline costituiscano una (LTP) delle famiglie di panallergeni che causano reazioni allergiche gravi nell’uomo. Da studi recenti è emerso che le vittime più frequenti di queste proteine sono le persone allergiche ai pollini (30%).

Le profiline, però, sono presenti anche in alimenti vegetali e nel lattice e possono provocare comunque reazioni allergiche gravi. I sintomi riconosciuti dal gruppo delle Società Italiane di Allergologia e Immunologia sono gonfiore e bruciore della cavità orale, quindi di lingua, glottide, labbra. In questo caso si parla di reazioni crociate, che si attivano durante la digestione e interessano la bocca. Questa reazione prende il nome di Sindrome Orale Allergica.

Ecco chi dovrebbe assolutamente evitare questi dolci e dissetanti frutti estivi e perché

La persona allergica a girasole, gramigna, olivo, parietaria, palma da dattero, zafferano, artemisia, crescione, ambrosia etc, dovrebbe stare attenta ad alcune varietà di frutta. La gran parte delle volte si tratta di frutti presenti nella stagione estiva e sono: ananas, pesca, albicocca, ciliegie, melone. In questo link troviamo le reazioni crociate più comuni tra pollini e alimenti.

È fondamentale sapere che la Sindrome Orale Allergica si presenta solo dopo aver mangiato un certo tipo di frutta e verdura a crudo. Infatti, la cottura inibisce la reazione allergica alle profiline. Ogni anno ci può essere un’evoluzione dell’allergia al polline. Pertanto, alle persone affette da questo problema si consiglia di prestare attenzione al consumo di questi cibi.