Non è facile coltivare piante in casa, soprattutto in città. E specialmente negli appartamenti piccoli, che non hanno né terrazzi né balconi. Per avere qualcosa di fiorito durante tutto l’anno c’è un’unica soluzione. Ecco la raffinata pianta da fiore da scegliere senza indugio. E i consigli per coltivarla forniti dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

La raffinata pianta dai fiori rossi

Si chiama anthurium la raffinata pianta da appartamento che fiorisce tutto l’anno. È una sempreverde con grandi foglie lanceolate, lunghe anche più di 30 cm.

Il fiore è costituito da una spata lucida, a forma di cuore di color rosso vivo, ma anche bianco, rosa o rosso scuro. L’anthurium è una pianta che fiorisce pe tutto l’anno, ciascun fiore dura anche otto settimane.

Ecco che pianta bisogna scegliere per avere sempre un fiore allegro in casa

L’anthurium richiede un terriccio torboso. Va tenuta alla luce diffusa ma non ai raggi diretti del sole e una temperatura costante di venti gradi.

Si annaffia abbondantemente e si aggiunge liquido fertilizzante, circa ogni quindici giorni. D’inverno si annaffia una volta alla settimana, controllando che la parte superiore del terreno non sia asciutta.

Annaffiare con acqua piovana

Ecco che pianta bisogna scegliere per avere sempre un fiore allegro in casa. La chioma dell’anthurium deve essere vaporizzata spesso. Il vaso si mette su un sottovaso pieno di ghiaietto, in modo da tenerlo sempre umido.

Per annaffiare è meglio usare acqua piovana o un’acqua non calcarea. Le foglie vanno pulite frequentemente con una spugnetta umida. Meglio non esagerare col lucidante fogliare.

Moltiplicazioni a primavera

In primavera, quando le radici alla base dei gambi affiorano sulla sommità del terriccio, normalmente si rinvasa. Questa pianta può essere attaccata dagli afidi o dalla cocciniglia cotonosa. Vanno eliminati dalla pianta con un batuffolo di cotone intriso di alcool e poi irrorata con un insetticida. A primavera si può moltiplicare dividendo i cespi e interrandoli bene.