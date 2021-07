Ecco il tema del giorno scelto dal nostro Ufficio Studi: ecco che le carte tornano a mischiarsi per Wall Street e ora Netflix dove è diretta?

Quando tutto sembrava prendere la piega per forti ribassi, ecco che le carte tornano a mischiarsi per Wall Street. Ora dove si andrà? Quale direzione verrà presa da oggi in poi?

Più volte negli ultimi giorni abbiamo espresso seri dubbi sulla struttura ribassista dei mercati americani ma comunque ancora oggi la situazione rimane davvero incerta.

Come regolarsi?

Ci sono degli step da seguire e monitorare come segue

Livelli da monitorare a fine mese

Inizio di un forte ribasso se la chiusura del mese sarà inferiore a:

Dow Jones

33.271

Nasdaq C.

13.548

S&P 500

4.164

Ecco invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di giovedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.529.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.529.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.529.

Ecco che le carte tornano a mischiarsi per Wall Street e ora Netflix dove è diretta?

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 513,30 dollari in ribasso di oltre il 3%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza in Borsa oltre 235 miliardi di dollari.

Le raccomandazioni degli altri analisti (44 giudizi) trovano consenso intorno a un fair value di 594,47. Il nostro giudizio invece, è per una stima di 640 dollari per azione.

La strategia di investimento

La tendenza di medio e lungo termine è laterale rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 492,28 sono possibili ulteriori rialzi di medio termine verso area 575 e poi 600 dollari nei prossimi 3/6 mesi. Attenzione però, solo una chiusura giornaliera superiore ai 536,64 farebbe partire il rialzo di breve termine, altrimenti saranno possibili ribassi verso il supporto di 492,28.

Al momento si sconsigliano acquisti in attesa di sviluppi.

Come al solito si procederà per step.