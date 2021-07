Anzitutto, diamo atto del fatto che sull’argomento ci sono due posizioni da parte della medicina. C’è chi considera lo zucchero un vero e proprio veleno, da eliminare del tutto. C’è chi, invece, assume toni più moderati, mettendo l’accento sulle quantità da evitare, senza rinunce radicali. Ebbene, ricordiamo che il diabete è una patologia che comporta un aumento del livello di zucchero nel sangue. Questo dipende da una disfunzione nell’assimilazione dei carboidrati.

Le cause? E qui sta il punto che ci interessa! In maniera semplicistica, si tende a ricondurre la comparsa del diabete semplicemente al consumo di zuccheri semplici. Tuttavia questa prospettiva è riduttiva e insidiosa, quindi occorre chiedersi se sia davvero così. Ecco, dunque, che finalmente sapremo se lo zucchero provoca davvero il diabete e in che misura!

Le cause del diabete

Le cause del diabete, sul piano medico-scientifico, sono le seguenti.

Una può consistere nel fatto che alcune cellule del pancreas smettono di produrre insulina. Questo è proprio l’ormone che consente allo zucchero di entrare nei muscoli per essere consumato. Detta disfunzione si definisce “diabete tipo 1” e per esso gioca un ruolo principale la genetica. Tanto è vero che viene riscontrato per lo più in bambini e ragazzi giovani.

L’altra causa scatenante è che l’insulina viene prodotta in quantità ridotta rispetto al normale. Oppure, pur prodotta in quantità normale o superiore, non svolge correttamente il suo effetto. In questo caso, si parla di “diabete di tipo 2”. Il risultato è sempre l’iperglicemia, così come in quello di tipo 1. In questo caso, però, la malattia è il risultato dell’interazione di due fattori: genetici e legati allo stile di vita (alimentazione e l’attività fisica).

Ecco che finalmente sapremo se lo zucchero provoca davvero il diabete e in che misura

Naturalmente, se si hanno casi di diabete in famiglia, il rischio di incorrere in tale patologia è certamente più alto. Quindi, a fronte di una predisposizione genetica, un regime alimentare con alto contenuto in zuccheri semplici può essere fattore scatenante della patologia.

Tuttavia, uno studio condotto in ben 173 Paesi del Mondo ha evidenziato che all’aumentare dell’assunzione di zucchero aumentano i casi di diabete tipo 2 dell’1,1%. Ciò, indipendentemente da altri fattori quali l’età, l’obesità e l’attività fisica svolta. Quindi, cosa concludere? È chiaro che imputare agli zuccheri la totale responsabilità di alcune malattie, è scorretto. Nonostante ciò, per mantenere un buono stato di salute occorre un consumo moderato di zuccheri semplici.

