Si chiama rinofiller gel la novità più richiesta in fatto di medicina estetica al tempo del Covid. Sono migliaia le persone che hanno approfittato del lockdown per fare un ritocchino da sogno alla forma del proprio naso, senza andare in sala operatoria.

Ecco che cosa nascondono tutti sotto la mascherina anti-Covid. L’effetto “prima e dopo” risulta di lunga durata grazie ai nuovi materiali appena usciti in circolazione. Che offrono un effetto più duraturo e più naturale. In ogni caso anche meno clamoroso, adesso, visto che amici e colleghi si incontrano di persona più raramente. E nel caso lo fanno indossando la mascherina.

Scopriamo con gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa come funziona la rinoplastica con gel non chirurgica. E in quali casi si ottengono buoni risultati.

Raddrizzare la linea

Sono molti i correttivi che si possono ottenere tramite questo trattamento non invasivo che prevede un rimodellamento anche completo.

Sul naso si effettuano iniezioni di sostanze completamente biocompatibili, che si riassorbono nell’arco di tre mesi. Il rinofiller gel corregge difetti e forma, ma non aiuta in caso di problemi funzionali relativi alla respirazione.

Le iniezioni non sono dolorose, vengono effettuate con micro-aghi. Le persone più sensibili possono richiedere l’utilizzo di una crema anestetizzante a base di lidocaina per sopportare il piccolo fastidio delle iniezioni. I rinofiller gel possono agire sulla radice del naso, sul dorso e sulla punta. Per avere un naso perfetto occorrono, insomma, non più di quindici minuti.

Le iniezioni di acido ialuronico, collagene o botox (tossina botulinica) permettono di far sparire nasi con gobba e nasi a sella. Ovviamente sono ideali per virare la punta del naso cadente all’insù.

Le iniezioni più leggere, della durata media di tre mesi costano circa 90 euro l’una. L’ultima novità, come già detto, è quella di combinare i tre tipi di sostanze in forma di gel, prolungando l’effetto. Attualmente il rinofiller gel assicura risultati che partono da dodici mesi e arrivano fino a due anni. Ogni trattamento costa circa 300-500 euro.

E concludiamo con gli effetti collaterali dei rinofiller gel: nonostante si debbano fare preferibilmente d’inverno, subito dopo un trattamento si possono accusare gonfiore e prurito. O veder comparire piccoli lividi che spariscono nell’arco di qualche giorno.

Per questo è consigliabile prendere l’appuntamento di venerdì pomeriggio, giusto poche ore prima di isolarsi in campagna o in montagna per un week end in famiglia.