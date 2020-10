Il colore degli occhi parla. Senza aprire bocca, hai già comunicato molte cose di te agli altri, proprio attraverso i tuoi occhi. Ecco allora che cosa rivela di te il colore dei tuoi occhi.

Il colore degli occhi in percentuale

In ogni regione del mondo prevale un certo tipo di colore. Nelle regioni a clima caldo, il colore degli occhi tende verso lo scuro, per proteggere dalla forte luce solare. Al contrario se si va verso Nord, il colore diventa sempre più chiaro virando verso il ceruleo, proprio per permettere all’occhio di far entrare la maggior quantità di luce possibile.

Per questo motivo, nel mondo, il 79% delle persone ha gli occhi marroni. Circa il 9% azzurri. Il 5% vanta un colore marrone chiaro e solo 2% verdi. A parte questa statistica, alcuni studi hanno messo in evidenza che il colore degli occhi riflette i lati del nostro carattere. Vediamo quali sono.

Ecco che cosa il colore dei tuoi occhi rivela di te

Sembra che le donne con gli occhi verdi e blu, sopportino meglio il dolore e lo stress di quelle con occhi marrone scuro o chiaro. Uno studio condotto anche tra un ampio numero di puerpere, evidenzia che proprio quelle con gli occhi verdi e blu avrebbero meglio reagito sia prima che dopo il parto.

Chi ha gli occhi marrone in generale è considerato intelligente e gentile oltre che una persone che ispira fiducia. Al 36% di questi piace vivere la vita fino in fondo.

Gli occhi chiari danno l’impressione di gentilezza e dolcezza. Le persone con questi occhi risultano più attraenti, amanti del nuovo e delle attività salubri.

Chi ha gli occhi marrone chiaro ha la capacità di sopportare il lavoro sotto pressione, oltre che di metterci più passione.

Anche quelli con gli occhi verdi nel lavoro ce la mettono tutta e guardano il futuro con maggior fiducia. Fissano sovente obiettivi nella vita e abbracciano cause che ritengono valide.

Il colore amato dalle donne e dagli uomini

Sembra che il colore degli occhi che gli uomini trovino più interessante nelle donne, sia il ceruleo. Mentre al contrario il colore che piace alle donne negli uomini è il verde e il marrone chiaro.

Queste sono solo tendenze statistiche, che possono anche non coincidere con il colore degli occhi delle persone. Ogni uomo infatti è un originale essere a sé stante.