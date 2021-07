Ecco che cavolo mangiare per ridurre il colesterolo e la glicemia nel sangue.

Sin da piccoli sappiamo che mangiare verdure fa bene alla salute. Le verdure, infatti, hanno un basso contenuto calorico che le rende ideali per le diete. Non tutte le verdure, però, sono uguali.

Le foglie di lattuga, per esempio, sono composte per il 95% di acqua e hanno pochissimi nutrienti. La lattuga va benissimo per smorzare la fame, ma deve essere integrata in una dieta completa. Se si volesse seguire una dieta vegetariana, infatti, bisogna scegliere altre verdure cotte o crude che forniscano al corpo l’energia necessaria.

In particolare, cavoli e affini sono considerati dei superfood, per il loro alto contenuto in nutrienti e consigliati a diabetici o persone obese. Ecco, dunque, che cavolo mangiare per ridurre il colesterolo e la glicemia nel sangue.

Le crucifere

Alla famiglia delle crucifere appartengono numerosi ortaggi che troviamo al supermercato: cavoli, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, verze, rape. Per il loro alto contenuto in sali minerali e vitamine, sono da preferire alla lattuga in diete povere di calorie. È preferibile mangiarli crudi o appena scottati, per evitare di perdere tutti i benefici di queste verdure straordinarie.

I broccoli

I broccoli sono dei superfood, ricchissimi di sostanze nutrienti e fondamentali per il nostro benessere. È stato dimostrato, per esempio, che una varietà di broccoli è in grado di ridurre il colesterolo cattivo nel sangue (Armah C et al., 2015) e far diminuire così il rischio cardiovascolare. Come riportato in uno studio su Science del 2017, inoltre, si è scoperto che i broccoli contengono il sulforano, una sostanza in grado di controllare i livelli di zucchero nel sangue e sono pertanto importanti per i diabetici.

Infine, è recente la scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, che una sostanza contenuta nei broccoli, l’I3C (indole-3-carbinol), ha un’importante azione antitumorale ed è in grado perciò di far regredire il cancro (Lee YR et al. Science Vol 364, issue 6441).

I broccoli sono, pertanto, le verdure da introdurre nelle nostre diete per avere grandi benefici per la salute.

Ecco che cavolo mangiare per ridurre il colesterolo e la glicemia nel sangue.