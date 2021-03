Chi possiede un giardino, un terrazzo piantumato, o anche solo una piccola aiuola con qualche piantina, sa bene che bisognerà prendersene cura costantemente. È perciò importante avere a disposizione gli attrezzi giusti per fare giardinaggio con buoni risultati.

Vediamo, allora, con gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa quali sono gli arnesi indispensabili per tenere in ordine nel migliore dei modi il nostro spazio “green”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Meglio il kit in robusto acciaio

Ecco, di seguito, l’attrezzatura indispensabile per fare giardinaggio.

Tra i tanti strumenti appositi per fare giardinaggio la dotazione base prevede: un paio di guanti da giardiniere, un paio di cesoie, delle forbici lunghe per il prato e quelle elettriche per le siepi, un set di palette da giardiniere, un mini-forcone, un bidente per scavare, una paletta, un rastrello, una zappa, una falciatrice da prato e un annaffiatoio.

È preferibile che gli attrezzi da utilizzare siano in acciaio inox. Sono un pochino più costosi di quelli di ferro smaltato, ma almeno eviteremo sbucciature e formazione di ruggine su ciascun pezzo nel giro di breve tempo.

Ecco l’attrezzatura indispensabile per fare giardinaggio

Chi è alle prime armi con il giardinaggio fai-da-te (ma anche chi ha esperienza), dovrebbe tener bene a mente alcuni semplici ma importanti suggerimenti, per permettere ai propri arnesi di rendere al meglio.

Acquistare un trattorino che taglia e tritura l’erba. In modo che diventi subito fertilizzante per il prato. Evitando di portarlo su ghiaia, beole o vialetti in pietra. Che rovinano lama e motore.

Utilizzare sempre i paraorecchie e una mascherina sul viso alla guida. Controllare annualmente la falciatrice a nastro prima di utilizzarla per le rifiniture. E usare sempre i paraorecchie, la visiera e gli occhiali protettivi.

È bene, inoltre, oliare e affilare le cesoie di tanto in tanto. E ciò per migliorarne la durata e le prestazioni. E non usarle mai a mani nude.

Con una piccola spesa, meglio optare per un paio di cesoie smontabili, più pratiche da pulire.

Infine, evitiamo di ammassare gli arnesi uno sopra l’altro nel box, in cantina o nella serra invernale: se possiamo appendiamoli. Possiamo utilizzare vecchie cassette da vino o da frutta per creare uno scaffale porta attrezzi fissato al muro, a costo zero.