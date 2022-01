Il camino rende l’ambiente in cui è installato confortevole, caldo ed accogliente. Quando fa freddo non c’è niente di più bello che riscaldarvisi davanti, osservare la legna che arde, sentirne l’odore e la fiamma scricchiolare. La sera ci si raduna con gli amici o i familiari per un aperitivo, oppure ci si mette lì davanti da soli a leggere un buon libro o a guardare la televisione.

Tuttavia, come tutti gli altri sistemi di riscaldamento, ha bisogno di manutenzione e occorre prestare sempre attenzione affinché abbia un buon tiraggio. Infatti, il tiraggio del camino è importante perché se i fumi della combustione rientrano nell’abitazione si corre il rischio di incendio o di intossicazione. Ecco alcuni utili suggerimenti per migliorare il tiraggio del camino ed evitare situazioni pericolose.

Se abbiamo notato che il sistema di tiraggio del camino non funziona come dovrebbe, possiamo mettere in atto alcune soluzioni, che potrebbero risolvere il problema.

Usare la giusta legna

Non bisogna mai quella umida, in quanto ostacola la combustione, causando l’abbassamento della temperatura e la riduzione del tiraggio. Si ricorda, inoltre, che la legna da usare deve essere essiccata da almeno due anni.

Cambiare la posizione della legna

Se la poggiamo su una grata o un braciere facciamo in modo che l’aria circoli anche al di sotto del materiale che brucia facilitando così l’alimentazione della fiamma. Così facendo la temperatura della stanza si alzerà contribuendo a migliorare il tiraggio del camino.

Mantenere sempre viva la fiamma

È opportuno munirsi di un soffietto o un mantice da utilizzare per alimentare la fiamma. Infatti, se si spegne o comunque diminuisce, la temperatura si abbassa e le correnti ascensionali che trasportano i fumi all’esterno diminuiscono.

Infine, è importante sapere che se il camino è situato in una stanza piccola e con isolamento a cappotto interno, si ha una probabilità maggiore che si possa verificare una diminuzione della pressione interna. Questo potrebbe portare ad un riversamento del fumo all’interno della stanza. Per ovviare a ciò basta aprire per qualche secondo una finestra oppure accendere la cappa della cucina.