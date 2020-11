Per molti, la vista risulta un grande problema. Non vedere bene o non poter distinguere esattamente le forme, rappresenta per tanti un forte disagio. Chi, invece, ha una vista da falco, deve cercare di proteggerla a tutti i costi. Perché si sa che, con l’avanzare dell’età, questa andrà sempre peggiorando in modo inevitabile. Le antiche generazioni avevano dei piccoli segreti per mantenere la vista sempre perfetta, o quantomeno per cercare di non rovinarla. E gli Esperti di ProiezionidiBorsa oggi vogliono riportarli tutti. Perciò, ecco alcuni trucchi pratici ed efficienti per proteggere la vista senza ricorrere alla chirurgia.

Lasciare ogni tanto sul comodino gli occhiali

Per chi ha problemi di vista, gli occhiali sono un vero e proprio salva vita. Questo perché permettono di distinguere ogni forma nella sua totalità e regalano una visione chiara e limpida del mondo. Secondo le vecchie generazioni, però, ogni tanto andrebbe presa una pausa dagli occhiali. Questo per abituare gli occhi a stare senza, e in qualche modo a restare sempre vigili.

Esercitarsi con un occhio solo a guardare sia da vicino che da lontano

È importante esercitare l’occhio per proteggere la propria vista. E quindi, andare in spazi con orizzonti molto lontani, può essere davvero d’aiuto. In questi casi, bisognerebbe strizzare uno dei due occhi e restare qualche minuto a fissare il panorama. Stessa cosa andrebbe fatta con oggetti più vicini, per allenare l’occhio sia a distanze ravvicinate che a quelle più lontane.

Guardare sempre in tutte le direzioni

Altro modo per tenere allenata la vista è quello di guardare in tutte le direzioni. Ossia, quando si guarda a destra e a sinistra, magari mentre si attraversa la strada, bisognerebbe fare una cosa molto semplice. Invece di voltare la testa nelle due direzioni, sarebbe sufficienti muovere solo gli occhi, per poi farli andare anche verso sopra e sotto.

Dunque, ecco alcuni trucchi pratici ed efficienti per proteggere la vista senza ricorrere alla chirurgia. Non ci sono ancora ricerche scientifiche in merito. Come specificato all’inizio dell’articolo, infatti, questi piccoli segreti erano custoditi dalle vecchie generazioni, quando ancora la chirurgia non aveva fatto i passi che ha compiuto oggi. Ma se hanno funzionato per loro, perché non dovrebbero anche adesso!

