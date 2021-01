Ecco alcuni trucchi per vestirsi bene anche quando fa molto freddo

Questo periodo è il più freddo dell’anno. Anche se per adesso le occasioni per uscire sono notevolmente ridotte, in compenso è maggiore la voglia di vestirsi bene e di sentirsi bella.

Ma come affrontare il gelido inverno ed avere stile? Ecco alcuni trucchi per vestirsi bene quando fa molto freddo.

La base

Bisogna sempre Indossare un capo aderente sotto al maglione. Che sia un body, una maglia a manica lunga o una maglia termica, questo indumento non permetterà all’aria di passare e donerà calore. Essendo capi aderenti, permetteranno di mantenere la propria silhouette e di non risultare un pupazzo di neve.

Proteggere le estremità del corpo. Per vestirsi bene anche quando fa molto freddo sono imprescindibili guanti, cappelli, calze.

I primi donano al nostro look un tocco di glamour e di eleganza; i cappelli ci proteggeranno dall’umidità e dalla pioggia e le calze fungeranno da effetto barriera contro il freddo.

Giacca non solo in autunno

Chi ha detto che la giacca deve essere necessariamente riposta nell’armadio a fine autunno? In realtà esistono alcuni trucchi per permettere a questo capo di farci brillare anche nei mesi più freddi.

La giacca di jeans, infatti, può essere indossata anche in pieno inverno sotto ai cappotti. Crea uno strato in più e permette di spogliarsi senza rimanere troppo scoperte.

Se si è particolarmente freddolose, la giacca perfetta è quella jeans con la pelliccia interna. Facilmente adattabile a pantaloni neri e stivaletti neri con suola alta: la suola permetterà al piede di essere più sollevato da terra ed essere così più protetto.

Anche la giacca di pelle può essere indossata durante il rigido inverno. Da soprabito autunnale si può trasformare in un sotto giacca da indossare con un cappotto lungo in pelliccia eco. Outfit di tendenza e anche molto caldo.

Un tocco di femminilità

No alle caviglie scoperte, sì agli stivali.

Regalano alla donna un aspetto deciso e femminile proteggendo le gambe dal freddo. Se si teme che le calze al di sotto possano spostarsi, così come la linea laterale dei pantaloni, basta un semplice trucchetto: indossare dei gambaletti di lana. Immobilizzeranno gli indumenti scelti per la parte inferiore dell’outfit e daranno un effetto confortevole. Promemoria: i jeans o i pantaloni al di sopra devono essere necessariamente aderenti.

Infine, scegliere collant in lana o cashmere rientra sicuramente tra i trucchi per vestirsi bene anche quando fa molto freddo.

Questi collant sono essenziali se si ama indossare le gonne o i vestiti. Tuttavia, se indossati sotto pantaloni morbidi, non solo terranno il corpo più caldo, ma modelleranno anche la silhouette.