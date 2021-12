Durante il periodo di Natale, molti si stanno organizzando per la preparazione di pranzi e cene in compagnia di amici e parenti. L’occasione è ghiotta per mettere in pratica le nostre migliori ricette o le nostre bevande migliori. Acquisteremo ingredienti di qualità, utilizzeremo tutta la nostra abilità culinaria, inizieremo a spadellare giorni prima per arrivare pronti per l’occasione. Cercheremo anche leccornie da proporre e dolci originali capaci di sorprendere.

Nonostante tutti questi sforzi, è molto probabile che a distanza di qualche anno i nostri ospiti non si ricordino affatto delle pietanze gustate in questa speciale occasione. Questo potrebbe in qualche misura indisporci, una mancanza di cortesia e di apprezzamento. Quel che ricorderanno, tuttavia, sarà la compagnia, saranno i giochi condivisi, saranno i momenti unici che saremo stati capaci di creare. Per questo motivo, in questo articolo non proporremo ricette o vini da abbinare. Consiglieremo solo accortezze per generare ricordi. Ecco alcuni trucchi e consigli infallibili per rendere un pranzo o una cena memorabili per i nostri ospiti.

Il suono del mare

Chi ha la fortuna di vivere sulla costa, potrebbe facilmente prenotare un pranzo o una cena in qualche ristorante sul mare. Il rumoreggiare delle onde, magari la presenza di qualche gabbiano, una particolare luce che riverbera sull’acqua, fanno sì che la nostra esperienza sia totalmente immersiva. Non ci vorrà molto per creare un’atmosfera, una prima scintilla nel nostro ricordo. Chi invece vive lontano da paesaggi mozzafiato, dalla natura o da una vista indimenticabile? Si adatta come può.

Lo chef britannico Heston Blumenthal, per esempio, porta in tavola le sue pietanze a base di pesce, donando ai propri ospiti una conchiglia per ascoltarne il rumore del mare. Questo migliorerebbe la percezione e il sapore del pesce e lascerà un ricordo di quella cena, altrimenti ordinaria.

Facciamo in modo di allontanare la quotidianità

In un momento di convivialità, parlare subito di lavoro o dei problemi che ci affliggono, potrebbe rendere subito tesa l’atmosfera. Per iniziare possiamo addobbare la nostra cucina in base al cibo che porteremo a tavola. Se per esempio abbiamo pensato a sushi e cibo, possiamo immaginare di posizionare accanto al tavolo qualche oggetto tipico della cultura nipponica o della musica orientale in sottofondo.

Personalizziamo l’incontro

Prepariamo qualche dettaglio che sia legato alla memoria condivisa che abbiamo con i nostri ospiti. Riproporre qualche oggetto o qualche piatto in ricordo di un’esperienza comune renderà quel momento speciale.

Usiamo colori e contrasti

Secondo gli chef, una torta al cioccolato sembrerebbe essere più buona su un piatto bianco che su un piatto marrone. Questo perché anche l’occhio vuole la sua parte e il gusto è fortemente legato all’immaginazione (pensiamo per esempio all’acquolina in bocca). Giochiamo pertanto con i colori e con gli abbinamenti di piatti e cibo. Allo stesso modo la luce delle lampadine, modifica il nostro accostamento al cibo e la nostra predisposizione all’intimità.

Musica in sottofondo

Abbiniamo la musica a quel che mangiamo. Durante un dolce, una musica lenta o avvolgente potrebbe essere irresistibile. Se ci approcciamo a un cibo messicano piccante, un po’ di rock aggressivo non guasterebbe.

