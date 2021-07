L’estate è la stagione del mare, delle spiagge dorate ma anche delle escursioni. Affrontando i tantissimi percorsi che solcano la nostra Penisola è infatti possibile scoprire alcuni panorami stupendi e nascosti ai più.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori alcune bellissime località in cui fare trekking. Allora, ecco alcuni tra i panorami italiani più belli da godersi durante questa estate. Scopriamoli subito.

Un ritorno alla natura più incontaminata

L’estate è la stagione perfetta per allontanarsi dalle grandi città e ritrovare un contatto diretto con la natura montana più incontaminata. La mancanza di turisti rende, infatti, questo periodo perfetto per poter godere di alcuni bellissimi panorami in tutta tranquillità, lontani dalla calca della stagione invernale.

Ecco perché gli amanti delle escursioni non dovrebbero perdere l’occasione di visita la Val Ferret, bellissima vallata della Valle d’Aosta. Qui ci si potrà perdere tra tantissimi percorsi montani arrivando a scoprire vero protagonista della valle: il Monte Bianco

Sarà possibile godersi dei panorami stupendi, senza dimenticare di assaggiare i buonissimi formaggi di produzione locale, tra i quali spicca la famosa fontina.

Ecco alcuni tra i panorami italiani più belli da godersi durante questa estate

Se invece si amano i contrasti forti tra mare montagna ci si deve spostar in Liguria, precisamente al confine con la Toscana. Qui ci si potrà perdere tra i tanti percorsi che si snodano nel Parco Nazionale delle Cinque terre.

Uno dei più famosi di questi percorsi è sicuramente il Sentiero Azzurro, itinerario che accompagna i turisti alla scoperta dei cinque famosissimi borghi della zona. Affrontando i 12 km circa di questo itinerario ci si potrà godere alcuni bellissimi panorami che dall’alto abbracciano il mare incontaminato di questa zona.

Inoltre, partendo da Corniglia si potrà godere di una visuale unica sul bellissimo borgo di Vernazza. Insomma, un percorso capace veramente di rubare il cuore a tutti gli appassionati di escursioni.

