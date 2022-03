Lo shampoo è un prodotto che utilizziamo davvero tanto, per questo sarebbe bene informarsi prima di acquistarlo. Ne esistono di svariati tipi, a seconda delle esigenze del consumatore. Shampoo per capelli lisci o ricci, grassi o secchi. Inoltre, esistono decine e decine di marchi, tra cui ci perdiamo ogni volta sostando davanti allo scaffale del supermercato.

Per renderci dei consumatori più consapevoli, l’associazione Altroconsumo ha stilato una lista di alcuni shampoo commerciali da comprare senza timore (a parere dei suoi esperti). Si tratta di prodotti economici (non dei più costosi che possiamo trovare in farmacia), ma che sembrerebbero comunque eccellenti da un punto di vista qualitativo. Vediamo di seguito quali parametri hanno seguito gli esperti di Altroconsumo per stilare la loro lista e quali sarebbero i prodotti consigliati.

Ecco alcuni shampoo commerciali di qualità da acquistare al supermercato efficaci sui capelli e rispettosi dell’ambiente secondo questa indagine

Gli esperti di Altroconsumo hanno condotto un’indagine per testare la qualità di alcuni shampoo commerciali. Hanno basato l’analisi su alcuni fattori principali tra cui: efficacia del lavaggio, effetto sui capelli e impatto sull’ambiente.

Per condurre al meglio la ricerca, gli esperti hanno reclutato alcuni parrucchieri esperti e alcune “cavie” che hanno prestato la loro chioma. I parrucchieri hanno valutato l’effetto di ogni shampoo sui capelli, sia da bagnati cha da asciutti. Successivamente gli esperti hanno valutato l’impatto ambientale sia degli ingredienti che dei materiali usati per l’imballaggio.

Infine, i consumatori stessi hanno fornito la loro opinione su ogni shampoo utilizzato, la cui etichetta era stata prontamente oscurata per non influenzare il giudizio.

Dopo l’analisi incrociata di tutti i dati ricavati, gli esperti di Altroconsumo hanno stilato una lista. La lista racchiude alcuni shampoo commerciali di qualità, sia per rispetto dell’ambiente che per effetto sui capelli dei consumatori.

Economici ma di qualità: gli shampoo da supermercato eletti da Altroconsumo

Dunque ecco alcuni shampoo commerciali di qualità secondo gli esperti di Altroconsumo. Sono ben 12 quelli consigliati. Si parte con Sunsilk Ricostruzione intensiva (prezzo 2,12 euro a confezione), Ciene Repair Keratin (prezzo 1,49 euro) e Garnier Fructis Addia Danni (2,41 euro).

Subito a ridosso del podio abbiamo Testanera Gliss Supreme Repair (2,48 euro), Garnier Ultradolce Rimedio d’Acero (2,62 euro) e L’Orèal Elvive Total Repair (2,86 euro).

La lista continua e possiamo consultarla per intero visitando il sito di Altroconsumo. Ma i prodotti sopraelencati non sono gli unici validi sul mercato. Per conoscere le caratteristiche dello shampoo che stiamo per acquistare, il consiglio è quello di leggere attentamente l’etichetta informativa.

