Cerchiamo sempre la novità in cucina perché spesso siamo stufi di preparare le solite cose. E quindi siamo alla ricerca costante di nuove ricette. Anche quelle più base, che servono per svuotare il frigorifero. Però, ecco alcuni semplici trucchi in cucina per risparmiare sul cibo e non spendere soldi, perché spesso non ci rendiamo conto che possiamo risparmiare molto sulla spesa. Sicuramente uno dei metodi più validi è creare delle ricette che usano gli avanzi, oppure alimenti rimasti aperti che devono essere consumati.

Ad esempio se il giorno prima abbiamo mangiato la pasta a pranzo, la sera del giorno dopo possiamo creare un bel pasticcio di pasta avanzata. Oppure possiamo cucinare una super ricetta con alimenti base per quando non si hanno idee. Insomma, che in cucina serva un po’ di creatività è certo, però dobbiamo anche armarci di un po’ di astuzia per evitare di spendere soldi inutilmente e risparmiare così sul cibo. Ma oltre a cucinare nuove ricette con gli avanzi cosa possiamo fare?

Ecco alcuni semplici trucchi in cucina per risparmiare sul cibo e non spendere soldi

Sicuramente la prima cosa da fare è scegliere le verdure di stagione. Queste, infatti, non verranno da Paesi lontani e quindi i prezzi saranno più bassi. Ad esempio questa è la verdura da mettere nel carrello della spesa a novembre assolutamente da non perdere. Evitiamo anche cibi esotici, per lo stesso motivo. Prediligiamo invece la verdura e la frutta del contadino. Fresca, matura e genuina. Dato che è fresca dobbiamo, però, mangiarla subito. E qui introduciamo il secondo concetto fondamentale. Ovvero lo spreco di cibo che ogni giorno facciamo. Quando andiamo al mercato e compriamo frutta e verdura, evitiamo di comprarne troppa, perché spesso questa marcisce e poi siamo costretti a buttarla. Creiamo nella nostra mente un calendario e quando andiamo a fare la spesa acquistiamo solo prodotti che ci servono realmente, evitando gli eccessi.

Nel caso in cui dovessero esserci delle offerte, queste non sono assolutamente da sottovalutare, anzi. Possiamo fare una bella scorta di prodotti, spendendo quindi meno, ma è importante surgelare i vari prodotti immediatamente. Senza dimenticarci le dimensioni del nostro freezer. Se invece ne abbiamo due, allora possiamo fare una bella scorta. Attenzione, però, che non tutti i cibi possono essere congelati.

Ultimo consiglio sono le marche dei prodotti. Ci sono moltissimi prodotti di marche che non si conoscono che costano meno rispetto ai grandi gruppi, ma offrono comunque dei cibi molto validi. Anzi spesso la casa produttrice è la stessa e poi ognuno fa il prezzo che vuole e ci mette sopra l’etichetta che desidera.

