Quante volte può capitare di urtare contro lo spigolo di un tavolo, di scivolare, cadere per terra o ancora battere la testa accidentalmente. A causa di queste piccole distrazioni si subiscono leggeri traumi che solitamente si tramutano in ecchimosi violacei, fastidiosi ed esteticamente poco carini. Per fortuna è possibile affrontare queste spiacevoli situazioni seguendo semplicemente i classici consigli della nonna. Infatti, ecco alcuni rimedi semplici e naturali per curare lievi contusioni con quello che abbiamo in casa.

Le conseguenze di un lieve trauma

Quando in maniera disattenta ci si provoca una lesione, la zona interessata dal colpo si gonfia e fa comparire un ematoma ben visibile e spesso localmente doloroso. Ciò avviene a causa della rottura dei capillari che provoca infiltrazioni di sangue nel tessuto connettivo sottocutaneo, senza però determinare lacerazioni della pelle. La macchia circoscritta inizialmente è di colore blu o nera, successivamente diviene giallastra verdognola.

Esistono efficaci sistemi per curare una ferita di questo tipo, soprattutto se si interviene con celerità. Dai comuni antinfiammatori ed antidolorifici, al classico ghiaccio, ottimo vasocostrittore, che avvolto in un canovaccio fa da anestetico locale, sempre molto utile per dare subito sollievo, diminuire il dolore e scongiurare il gonfiore. Ma se non si avesse a disposizione nulla di tutto ciò?

Ecco alcuni rimedi semplici e naturali per curare lievi contusioni con quello che si ha in casa

Vi sono diversi metodi per intervenire dopo un incidente di lieve entità e favorire il processo di guarigione che altrimenti durerebbe settimane. Con i giusti rimedi è possibile impedire la formazione di lividi, rigonfiamenti e dolori della zona colpita. Di seguito eccone alcuni naturali, facili da reperire tra le provviste che si hanno in casa e che possono dare un valido apporto alla prevenzione o all’attenuazione di tali sintomi.

L’olio d’oliva

Grazie ad un suo componente, l’oleocantale, è in grado di attenuare l’infiammazione o contrastarla nel caso si sia già presentata. È un elemento dalle caratteristiche antinfiammatorie, analgesiche ed inoltre facilita il riassorbimento del gonfiore. È sufficiente massaggiare sulla parte contusa più volte al giorno.

Aceto di mele

Contrasta la formazione di ematomi in quanto migliora il flusso sanguigno ed evita l’accumulo di sangue sottocutaneo. Con un batuffolo di cotone imbevuto d’aceto è sufficiente strofinarne un po’ sul livido.

Aglio

È un potente antiossidante che applicato sulla contusione permette ai tessuti di rigenerarsi e favorire un rapido riassorbimento dell’ematoma. Applicare il succo fresco spremuto direttamente sull’ecchimosi.

Grazie a questi semplici prodotti, che non mancano mai nella dispensa di ogni casa, è possibile curarsi in modo naturale ed efficace.