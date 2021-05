Ecco alcuni rimedi infallibili e naturali per avere denti bianchi e a costo quasi zero

I nostri denti ci accompagnano dai primi mesi di vita e per tutto il percorso che noi facciamo su questa terra.

È proprio il caso di dire quindi dai primi mesi di vita e per tutta la vita!

Già questo sarebbe un buon motivo per riservare loro il miglior trattamento possibile.

Diciamoci la verità! Chi non vorrebbe avere denti belli, sani e forti! Curarli comporta dolori e dispendi economici cui ognuno di noi si sottrarrebbe volentieri.

Fondamentale per avere denti sani e forti è sicuramente l’igiene orale che andrebbe insegnata ai più piccoli già nei primi anni di vita.

All’igiene quotidiana e fai da te, andrebbe poi affiancata in modo periodico una pulizia dei denti approfondita. Questa è di fondamentale importanza per la salute dei nostri denti e va fatta da un professionista.

Il fai da te in questo caso deve essere solo un supplemento.

Andiamo allora a vedere come fare per avere denti bianchi

Inutile negare che i denti se bianchi e ben curati migliorano in modo considerevole la nostra immagine,

Per avere denti bianchi esistono trattamenti professionali sicuramente efficaci ma spesso anche notevolmente costosi.

Per evitare di arrivare a doverli fare per forza questi trattamenti, professionali ma costosi, non resta che prenderci cura dei nostri denti. Ecco alcuni rimedi naturali e infallibili per avere denti bianchi e a costo quasi zero cui potremmo far ricorso sempre, proprio perché privi di effetti collaterali. Soprattutto se, come per quasi tutte le cose fai da te, non si esagera con le applicazioni.

Vediamo allora cosa occorre

La lista dei rimedi naturali per avere denti bianchi è lunghissima. Si tratta di rimedi dal costo quasi nullo ed ovviamente con una efficacia limitata.

Non possiamo certo paragonarli ai trattamenti professionali ma sono accorgimenti che se adottati, migliorano sicuramente il colorito dei nostri denti.

Ovvio poi che l’efficacia di questi rimedi naturali dipende anche dallo stato del colorito dei nostri denti.

Ed allora ecco alcuni rimedi infallibili e naturali per avere denti bianchi e a costo quasi zero

Molto utili per sbiancare i denti sono sicuramente le bucce di banana, ricche di potassio e magnesio.

Questi due minerali infatti penetrando nei denti, li rafforzano. Per un effetto sbiancante, la parte interna della buccia della banana, va strofinata sui denti.

Nella lista dei prodotti sbiancanti rientra poi il limone. Andrebbe strofinato sui denti per circa 5. I denti però vanno poi lavati con un normale dentifricio poiché essendo acido, il limone potrebbe andare ad intaccare lo smalto.

Potrebbe sembrare strano ma anche le fragole sono ottimi rimedi naturali per sbiancare i denti.

La fragola andrebbe tagliata a metà e le due parti ottenute andrebbero poi strofinate sui denti.

Si può utilizzare anche una pasta di fragole, tenendola applicata sui denti per una decina di minuti. Questo non più di un paio di volte a settimana.

Abbiamo poi il finocchio, facente parte della categoria degli alimenti che aiutano i denti a rimanere sani e forti, nonché a sbiancarli. Il finocchio non ha alcun effetto collaterale. Strofinare quindi i finocchi sui nostri denti, così come mangiarli, non può che apportare giovamento.

Infine non possiamo non citare l’aceto di mele, uno sbiancante naturale eccezionale. Può essere usato per fare risciacqui frequenti, Oppure si possono applicare delle gocce direttamente sullo spazzolino e strofinare.

Approfondimento

