Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nei prossimi giorni in molti si fermeranno a pensare cosa cucinare la sera della vigilia di Natale. Secondo la tradizione, il cenone della vigilia è a base di pesce. Il pranzo di Natale, invece, a base di carne. La vigilia è considerato un giorno di magra. Non perché lo suggeriscano dei testi sacri, ma per usanza popolare. In quest’articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce ai lettori alcuni piatti a base di pesce da preparare per la vigilia di Natale.

Ecco alcuni piatti a base di pesce da preparare per la vigilia di Natale

La scelta degli antipasti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli antipasti golosi e sfiziosi piacciono a tutti. Si può scegliere di farne parecchi, per poi preparare un primo ed un secondo leggero, oppure addirittura eliminarlo! Tra i protagonisti degli antipasti natalizi freddi abbiamo il salmone e i gamberetti. Il salmone è l’ingrediente perfetto per preparare antipasti e stuzzichini da aperitivo. Si possono preparare degli stuzzichini a base di tartine o di crostini di pane con salmone e Philadelphia, oppure con salmone e maionese. Il salmone affumicato può essere condito con salsa di soia e lime e servito con delle fettine di avocado e .I gamberetti sono d’obbligo negli antipasti freddi. Altre opzioni sono gli involtini di zucchine e gamberetti, una fritturina di gamberi con salsa al mango o un gustoso cocktail di gamberi.

Il primo piatto

La scelta del primo piatto è importante e queste che proponiamo sono le classiche ricette della sera della vigilia. I più quotati sono le linguine all’astice, gli spaghetti allo scoglio, il risotto alla marinara, gli gnocchetti di patate con scampi e porro e gli spaghetti alle vongole.

Il secondo piatto

In questo caso, c’è un’ampia gamma di scelte: gamberoni in padella, il capitone fritto, l’astice al forno, il baccalà fritto, la frittura mista di pesce e il salmone al forno. Quelle elencate sono ricette semplici da realizzare anche per coloro che non hanno molta dimestichezza con la cucina.