Spesso quando si guida non si fa caso al fatto che alcune cose possono essere influenti nel consumare più benzina del dovuto. Solitamente siamo troppo abituati a sentire dire “la macchina consuma troppo”, il che è vero ma vi sono dei metodi attraverso cui risparmiare carburante.

Per questo ecco alcuni ottimi trucchi per evitare di consumare molta benzina guidando. Non si tratta solamente di viaggiare con l’aria condizionata spenta oppure con in finestrini chiusi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

E nemmeno di spegnere il motore durante le soste troppo lunghe, oppure di tenere il filtro dell’aria pulito. Queste sono solo alcuni fra i suggerimenti più conosciuti e che sono state trattati anche in altri nostri articoli. In questo caso, invece, ci si vuole rivolgere ad altri trucchi.

Ecco alcuni ottimi trucchi per evitare di consumare molta benzina guidando

Innanzitutto bisogna cercare di non accelerare troppo o frenare in modo brusco. Con questo sistema il motore non verrà stressato e di conseguenza il consumo di benzina sarà ridotto.

Poi è bene evitare le discese in folle perché rappresentano un vero e proprio spreco. In questo caso il motore rimane acceso per raggiungere il minimo di giri senza spegnersi. Con la marcia inserita, invece, il motore farà tutto senza sforzo e senza spreco di benzina.

Infine, bisogna evitare carichi inutili per risparmiare sul carburante e tenere sempre pulito il filtro dell’aria. Si consiglia, quindi, di ridurre il bagaglio al minimo per diminuire i consumi.

Quindi ecco alcuni ottimi trucchi per evitare di consumare molta benzina guidando e che permetteranno di fare economia.

Quant’è il risparmio effettivo?

In merito a questo aspetto è utile vedere quanto si risparmia concretamente se si seguono alcuni di questi suggerimenti. In particolare fra quelli che fanno più risparmiare questi tre. Tenere pulito il filtro dell’aria, viaggiare con l‘aria condizionata spenta e spegnere il motore durante le soste.

Con questi trucchi si può far arrivare ad un consumo ridotto del 10% tenendo pulito il filtro dell’aria. Inoltre, viaggiare con l‘aria condizionata spenta, può far risparmiare i consumi del 5% e spegnere il motore durante le soste permette un consumo ridotto dell’dell’8%.

In totale, quindi ci sarebbe un risparmio del 23% dei consumi di carburante che oltre all’ambiente fanno bene pure alle nostre tasche.