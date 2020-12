Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non ci si rende mai conto effettivamente di quante cose si hanno in casa. Lo si nota solo quando lo spazio termina e quindi è necessario crearne di altro. Allora ecco alcuni metodi geniali per salvare spazio in casa e non avere oggetti in giro. Magari si possiede una casa piccola, o apparentemente piccola. Ma anche nelle case più piccole lo spazio si trova, quasi sempre. L’importante è osservare la casa da un altro punto di vista. La prima cosa che ci può venire in mente ovviamente sono letti e divani con cassettoni. Ma esistono anche altri metodi assolutamente geniali.

Ecco alcuni metodi geniali per salvare spazio in casa

Vediamo allora assieme alcuni semplici trucchi salva spazio. Se magari in casa si hanno delle scale quello spazio è assolutamente da sfruttare. Infatti nel sotto scale è possibile mettere un ripostiglio per le scope, proprio come in “Harry Potter”, creare un armadio per i vestiti, oppure realizzare dei cassettoni.

Il pavimento rialzato di casa

Un altro modo per salvare spazio in casa è quello di avere il pavimento rialzato, almeno in alcuni spazi della casa. Infatti all’interno di questo è possibile realizzare un cassettone, dove è possibile inserire tutti gli oggetti che si desidera. Il pavimento rialzato è fantastico anche per dividere gli spazi della casa, magari tra sala da pranzo e cucina.

Il letto che scompare

Se la casa è veramente piccola, magari si vive in un monolocale, il design arriva in soccorso. Infatti i designer hanno realizzato dei letti a scomparsa. Questi letti infatti è possibile nasconderli all’interno, ad esempio, di una parete. Ma non solo letti, perché esistono moltissimi altri spazi di lavoro che si possono nascondere come ad esempio il tavolo, oppure l’asse da stiro o ancora un piano da cucina.

