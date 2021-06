La plastica ormai la si trova ovunque. Le quantità di questo materiale che si utilizzano per produrre scatole e confezioni sono a livelli esorbitanti. Esistono però molti metodi per evitare d’incentivare la produzione di materie plastiche. Anche nelle pratiche più comuni arrivano molti trucchi e consigli su come evitare questo materiale.

Ecco alcuni facili metodi per limitare la plastica durante questa pratica comune

Quando si fa il bucato, che sia a mano o per mezzo della lavatrice, si utilizza detersivo, molto spesso liquido. Anche l’ammorbidente è quasi sempre contenuto in imballaggi di plastica. Ma è possibile porre rimedio a ciò in vari modi:

utilizzando detersivi ecologici in polvere;

utilizzando saponi solidi;

producendo da sé il sapone liquido necessario per il lavaggio;

utilizzando acido citrico al posto dell’ammorbidente;

utilizzando un “ecoegg” che permette di lavare i capi senza utilizzare detersivo.

Sono tutte alternative molto valide al classico sapone per lavatrici liquido che è contenuto in flaconi di plastica inquinanti. Molti di questi metodi, tra l’altro, sono anche molto più economici e naturali. Oltre ad aiutare il pianeta si potrà anche avere un bel risparmio!

Altri consigli per limitare la plastica durante la pratica del bucato

Un altro consiglio è quello di acquistare mollette da bucato in legno, non solo per limitare il consumo di plastica ma anche per un bel risparmio. Questo perché le mollette da bucato prodotte in plastica sono molto meno resistenti e tendono a rompersi con più facilità. Quelle in legno o bambù si trovano facilmente su molti siti internet o nei supermercati e non hanno un costo elevato.

Per avere un bucato profumato, senza utilizzare prodotti chimici e contenuti in plastica, è possibile inserire qualche goccia di olio essenziale della propria profumazione preferita direttamente all’interno del cestello. In questo caso, si raccomanda però di non versarlo direttamente sugli indumenti, per evitare ogni possibile macchia.

Questi erano solo alcuni dei facili e veloci metodi che esistono per limitare la plastica durante questa pratica comune a tutti. È davvero semplice sostituire queste piccole abitudini quotidiane per rendere il mondo un posto migliore e più pulito!