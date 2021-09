Il pettorale è una di quelle zone del corpo che chi va in palestra spesso allena. Infatti un petto pieno, forte ed allenato è sicuramente uno degli obiettivi che molti uomini hanno, oltre agli addominali e bicipiti. E allora ecco alcuni esercizi da fare in palestra per avere dei pettorali super allenati e forti.

Il pettorale è un muscolo piuttosto complesso da far crescere, infatti prima di arrivare ad ottenere un bel petto ci vorrà tempo e tanto allenamento. Mettere massa muscolare non è assolutamente una cosa immediata, e soprattutto ci vuole dedizione. È assolutamente inutile andare poche volte a settimana in palestra, serve costanza e un allenamento ben preciso.

Se da una parte allenare il bicipite o fare gli addominali può risultare più facile, dall’altra allenare il petto può risultare più complicato. Vediamo allora qualche esercizio che si può fare in palestra per allenare questa tipologia di muscolo.

Ecco alcuni esercizi da fare in palestra per avere dei pettorali super allenati e forti

Scopriamo allora alcuni esercizi che si possono fare in palestra per allenare i nostri pettorali. Il primo esercizio sono le distensioni alla panca con bilanciere, scegliamo la panca inclinata. E facciamo una serie di 4 ripetizioni da 10, 8, 8 e 6. Ognuno sceglie il peso che vuole a seconda della propria forma fisica e della propria capacità.

Secondo esercizio sono le distensioni verso l’alto alla panca piana con manubrio. Anche qui una serie da 4 ripetizioni da 10, 8, 8 e 6. Scegliamo sempre noi il nostro peso. Ogni volta che diminuiamo le ripetizioni possiamo alzare il peso. Se ad esempio iniziamo con la prima serie da 10 con un peso da 8kg, nella serie successiva possiamo usare un peso da 9kg.

Terzo esercizio sono invece le croci alla panca piana con manubrio. Anche qui una serie da 4 ripetizioni da 10, 8, 8 e 6. Un altro esercizio da fare sono i dips a sfinimento. Di questo esercizio però solo 3 ripetizioni. Sempre da 3 ripetizioni è anche l’ultimo esercizio ovvero le croci ai cavi in piedi. Una serie da 3 ripetizioni da 12, 10 e 8.

Ed ecco allora alcuni esercizi che si possono fare in palestra per allenare il pettorale in vista dell’estate prossima. E dato che l’estate è lontana, abbiamo tutto il tempo per allenarci e arrivare all’estate 2022 con un bel pettorale e, se abbiniamo anche altri esercizi, con un fisico bello tonico.

