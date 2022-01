Gli appassionati di videogiochi sono in fermento. Il 2022 sarà un grande anno per questo settore, con tantissimi nuovi titoli in uscita.

La selezione nell’articolo di oggi è specifica per i giochi multipiattaforma, che saranno disponibili quindi su PC e console. L’elenco, ovviamente, non è esaustivo, perché le produzioni in uscita sono davvero tante. Quindi, ecco alcuni dei migliori videogiochi in uscita per passare delle splendide ore di divertimento, vediamo subito quali sono.

Per tutti i gusti

Aftermath è un gioco sviluppato dalla software house italiana 101 Games. Si tratta di un thriller psicologico scritto da Alessandro Bavari, già autore del design di Alien: Covenant e del Suspiria di Luca Guadagnino.

Ispirato alla serie di Bioshock, AtomicHeart è uno sparatutto con elementi di gioco di ruolo pronto a trasportare i giocatori in un futuro distopico dove la Russia è diventata la prima superpotenza del Mondo.

ArcRaiders è uno sparatutto in prima persona, cooperativo, free to play, ambientato in un futuro post apocalittico, dove i giocatori dovranno liberare la Terra dagli alieni Arc impersonando i ribelli Raiders.

Realizzato in collaborazione tra Lightstorm Entertaiment e Disney, Avatar: Frontiers riporterà i giocatori sul pianeta Pandora, reso famoso dal film di James Cameron. Con nuove tecnologie all’avanguardia, il titolo promette faville. Si tratta di un action-game che metterà il giocatore nei panni di un Na’vi.

Ecco alcuni dei migliori videogiochi in uscita per passare delle splendide ore di divertimento

Gli appassionati di platform game a scorrimento troveranno pane per i loro denti in Blind Fate: Edo no Yami, realizzato da Troglobyte Games. Un titolo molto promettente che metterà il giocatore nei panni di un samurai cibernetico cieco.

Molto atteso, poi, il terzo capitolo della serie Blood Bowl, uno strategico a turni ambientato nell’universo di Warhammer e ispirato al football americano, con protagonisti Elfi, Orchi e altre razze fantasy. Amatissimo dal pubblico per la spiccata ironia che ne contraddistingue lo stile.

Il motore grafico di Pearl Abyss darà vita a Crimson Desert, action game open world che dovrebbe uscire nel corso del 2022. I giocatori di tutto il Mondo lo attendono perché visivamente, da quello che si è potuto vedere nelle prime immagini, sembra incredibile, ai limiti del fotorealismo.

Si chiude in bellezza con un titolo di Activision Blizzard che è stato rimandato diverse volte ma che nel 2022 dovrebbe finalmente arrivare nei negozi. Si tratta di Diablo IV ed è il seguito dell’amatissima saga videoludica ambientata nel mondo di Sanctuarium. Non c’è ancora una data di lancio precisa, ma l’aggiornamento trimestrale di Blizzard ha reso note diverse novità, tra cui una nuova classe giocabile, l’Occultista.