Se si effettuasse un sondaggio tra la popolazione in pochi risponderebbero di non aver mai posseduto un carassius auratus.

Questo animale, comunemente conosciuto come pesce rosso, è infatti una delle bestiole d’affezione più diffuse nelle case di tutto il mondo.

Purtroppo, accade spesso di acquistare dei pesci rossi d’impulso attirati dal loro basso prezzo, magari per accontentare i bambini.

La convinzione che guida i più è quella che questi animali necessitino di meno cure rispetto a un cane o a un gatto.

Questa certezza porta a sottovalutare la gestione di questo piccolo amico.

Prima di completare l’acquisto bisognerebbe essere consapevoli che il pesce rosso, benché silenzioso, è un animale al pari di cani e gatti.

Al pari dei quattro zampe, infatti, anche il pesce rosso merita di essere trattato con attenzione.

Ecco alcuni consigli per donare una vita lunga e sana a questo simpatico animale che rallegra le abitazioni di molti.

Il primo errore da non commettere

Il primo errore che si commette spesso avviene subito dopo l’acquisto.

Dopo aver portato a casa il pesciolino, infatti, si decide di tenerlo dentro la classica boccia di vetro o in una vasca molto piccola senza filtro.

L’errore nasce dalla errata conoscenza della natura di questo animale.

Infatti, in pochi sanno che i pesci rossi sono animali sociali, amano la compagnia e sono grandissimi esploratori durante le loro nuotate.

Oltre a questo, i pesci rossi possono vivere anche trent’anni e possono superare tranquillamente i venti cm di lunghezza.

Queste notizie da sole basterebbero per far desistere una persona coscienziosa dall’acquisto, nel caso in cui non si possa garantire il giusto spazio all’animale.

I pesci rossi, infatti, per vivere una vita lunga e sana necessitano di essere posizionati in un acquario di almeno 60 litri ogni due pesci.

Cosa succede nel caso in cui il pesce rosso non ha adeguato spazio?

In caso di errata ossigenazione dell’acqua, perché si utilizza una vasca senza filtri, il pesce tenderà a morire.

Infatti, bisogna sapere che nonostante siano degli animali notoriamente silenziosi i pesci rossi non sono immuni da sofferenza o stress.

Sarà importantissimo assicurare loro un acquario pulito. Ma anche ossigenato e adeguato alle dimensioni che gli animali possono raggiungere.

Le condizioni negative di stress porteranno velocemente l’animale ad ammalarsi e a morire.

Si capisce, quindi, perché non bisognerebbe acquistare animali nel caso manchino le condizioni per far vivere loro una vita serena.

Ecco, quindi, svelati alcuni consigli per donare una vita lunga e sana a questo simpatico animale che rallegra le abitazioni di molti.

