Solita pasta al pesto oppure al sugo? Nelle giornate più creative si fa la carbonara oppure le fettuccine ai funghi? Be’ in realtà per fare un buon piatto di pasta non serve chissà quanta inventiva, basta avere semplicemente gli ingredienti giusti, perché con questi si possono fare dei condimenti semplici e buoni per una pasta super alternativa. Oggi quindi vediamo delle piccole idee per fare il sugo della pasta che però non è sempre la solita storia.

Ecco alcuni condimenti semplici e buoni per una pasta mai monotona

Con l’arrivo dello smart working, si sta passando molto tempo in casa. Quindi invece che pensare ad un solo pasto, bisogna pensare a due pasti: pranzo e cena. Per pranzo magari si è soliti fare la pasta: è veloce, si mangia piacevolmente e poi si torna di nuovo a lavoro. Spesso si usano anche i sughi già fatti per ottimizzare ancora di più il tempo. Ma allora ecco alcuni condimenti semplici e buoni per una pasta mai monotona.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I condimenti che nessuno si aspetta

Se si è amanti del pesto, al supermercato ne esistono di tantissimi tipi. Come ad esempio quello di noci, oppure di zucchine. E se si ha voglia questi si possono tranquillamente fare anche a casa. E non serve essere degli chef stellati per farli. Un altro super condimento è melanzane e provola. La provola con il calore diventa tutta filante e con la pasta è una vera prelibatezza. Con la pancetta invece è possibile fare: pancetta e radicchio, squisito condimento, oppure speck e gorgonzola.

Per quelli che amano il pesce non bisogna temere, perché ci sono condimenti per la pasta che sono assolutamente ottimi anche con il pesce. Ad esempio tonno, piselli e formaggio, oppure salmone e crema di avocado, e ancora sgombro con i pomodorini ripassati in padella e per finire gamberetti e pesto al basilico.

Approfondimento

Ecco perché bisogna mettere un pezzo di carta sulla pasta appena scolata.