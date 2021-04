Per ottenere un corpo tonico e muscoloso non è per forza necessario andare in palestra.

Con l’utilizzo di alcuni accessori e un piano di allenamento ben preciso è possibile ottenere ottimi risultati e in breve tempo.

L’allenamento diviso in circuiti giornalieri è un ottimo metodo, con una durata di circa venti, trenta minuti. Con poco tempo di recupero tra una serie e l’altra, permettono al corpo di mettere in movimento più muscoli durante uno stesso training e avere ottimi risultati in un tempo brevissimo.

Da affiancare sicuramente all’allenamento, oltre a una giusta alimentazione, sono esercizi che permettono un rapido recupero muscolare.

Ecco alcuni accessori fitness facilmente acquistabili che permettono di ottenere grandi risultati

Il foam roller è un accessorio di forma cilindrica utilizzato anche da sportivi a livello agonistico.

Ha l’obiettivo di ridurre la tensione muscolare e favorirne il recupero per evitare tensioni che possono comportare piccoli traumi.

È un attrezzo perfetto quindi per migliorare la circolazione, la mobilità, e diminuire pure la cellulite.

Non serve dedicare molto tempo all’utilizzo del foam roller, bastano cinque minuti, durante o anche al termine dell’allenamento.

Importare è fare piccoli movimenti, lavorando con un muscolo alla volta, al fine di alleviare la tensione muscolare.

Spesso sul gluteo si creano tensioni che possono provare sciatalgie o ernie, perciò è fondamentale eseguire piccoli movimenti per sciogliere il muscolo.

Ottimo anche per gambe, collo e soprattutto schiena.

Un altro accessorio molto importante è la pistola massaggiante, la massage pistol, al fine di favorire sempre il recupero muscolare.

La vibrazione, permette di massaggiare i muscoli allentare le tensioni muscolo-facciali.

L’obiettivo principale è quello di aumentare la vascolarizzazione del muscolo, riducendo lo stato di contrattura dello stesso, operando per qualche minuto.

È perfetto per gli affaticamenti muscolari, ma anche come parte di una terapia per curare dolori cronici.

Questi sono solo alcuni dei possibili accessori fitness facilmente acquistabili che permettono di ottenere grandi risultati.