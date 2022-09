Molte persone sono costrette quotidianamente a consumare il pranzo lontano da casa e sui luoghi di lavoro. Le opzioni a disposizioni sono due: o ci si porta qualcosa dalla propria cucina oppure si mangia fuori, tra bar e ristorante. La seconda scelta, oltre a essere la meno economica, sarebbe anche le meno consigliata a livello di dieta.

Certo, dipende sempre da cosa si ordina, però, di norma, si tende a pensare che mangiare sempre al ristorante possa danneggiare la nostra alimentazione. Un incremento di grassi saturi e zuccheri, in particolare, è un rischio molto alto.

Di conseguenza, bisognerebbe alternare, privilegiando spesso il cibo preparato a casa. Quello che, in dialetto lombardo e ligure è chiamato schiscetta, per via del contenitore usato nel passato dagli operai per portare il pranzo al lavoro.

Addirittura sono stati scritti diversi libri di cucina per preparare dei pasti che potessero stare e conservarsi all’interno della schiscetta per alcune ore.

Oggi andremo a vederne alcuni, ottimi per una dieta equilibrata, che uniscano alla leggerezza anche la velocità nella preparazione. Tutti senza utilizzare la pasta.

Ecco alcune semplici idee per un pranzo veloce e leggero senza pasta

Tenendo presente che questi piatti dovrebbero essere cotti o preparati alla sera dopo cena, non andremo a impiegare mai più di 10 minuti.

Il primo ha bisogno solamente di due uova. Si sbattono bene, si versano in una padella antiaderente e si prepara la classica frittata, coprendola durante la cottura. Al termine, si pone su un piatto, la si arrotola e la si taglia a listarelle. A questo punto si può decidere di condirla con olio o pomodoro e parmigiano.

La seconda proposta è una caprese con l’aggiunta delle acciughe. Tagliamo la mozzarella a fette. Facciamo lo stesso con i pomodori, quindi facciamo un trito di capperi, basilico e acciughe a cui aggiungeremo olio, sale e pepe. Irroriamo bene la nostra caprese e il gioco è fatto.

Potremmo utilizzare lo stesso condimento per delle fette di bresaola sulla quale avremo posto un po’ di rucola o altra insalata e delle scaglie di grano.

Veloci e leggeri da portare al lavoro

Potremmo poi preparare degli straccetti di pollo al limone, pronti in meno di un quarto d’ora. Sarà sufficiente impanare nella farina la carne, farla soffriggere a fuoco alto per 5 minuti in una padella antiaderente con dell’olio. Quindi, abbassare la fiamma, far cuocere per ulteriori 5 minuti e irrorare il tutto con il succo di limone. Volendo, potremmo anche evitare l’impanatura, per rendere il piatto più leggero.

Potremmo anche cucinare delle bruschette veloci, facendo abbrustolire il pane e condendolo a piacere con olio, aglio, pomodori, grana, insalata o verdure grigliate.

Con la bresaola si possono preparare dei fagottini farcendoli con ricotta, olio d’oliva e pomodori. Oppure feta, acciughe e origano. Possiamo sostituire la bresaola con del prosciutto crudo e sbizzarrirci nel ripieno.

Infine, potremmo preparare una tartare di vitello, condendola solamente con del limone e un pizzico di pepe. Uno sfizio che ci potremmo togliere un paio di volte al mese.

Ecco alcune semplici idee per un pranzo veloce da consumare sul luogo di lavoro, stando attenti alla dieta. Sarà fondamentale mangiare con calma, per evitare problemi digestivi che sono sempre in agguato quando non ci si prende il giusto tempo.

