Abbiamo acquistato un po’ troppa frutta e ora non sappiamo come consumarla. È vero, si dice che una mela al giorno tolga il medico di torno però dopo un po’ può stufare. Magari vogliamo gustarci un kiwi, una banana o anche una clementina ricca di vitamina C.

Quindi ci troviamo davanti al dilemma su cosa preparare con tutte quelle mele. Sicuramente una squisita torta alle mele è un’ottima soluzione per una colazione gustosa. Però non possiamo certo sfornare infinite torte ogni giorno.

Ecco alcune ricette della nonna per usare le tante mele rimaste che stanno andando a male

Un’alternativa alla classica torta di mele potrebbe essere un ottimo strudel. Il vantaggio è che questo strudel pronto in 10 minuti al microonde che ci farà risparmiare tempo e fare bella figura.

Ma in vista del periodo natalizio perché non preparare una torta con mele, uvetta e panettone?

Per questa ricetta serviranno:

panettone da 500 gr;

4 uova;

3 mele circa;

90 gr di uvetta;

50 gr di zucchero di canna;

50 gr di burro;

1 limone;

latte;

zucchero a velo.

Procedimento:

Mettiamo a bagno l’uvetta per farla reidratare. Tagliamo il panettone a fette e tostiamolo in padella con un po’ di burro e zucchero di canna. Nel frattempo tagliamo a dadini 2 mele e ricopriamole di succo di limone in una ciotola. Dopodiché saltiamo i cubetti in padella con un altro po’ di zucchero di canna e burro;

Scaldiamo una tazza di latte con un po’ di zucchero. Quando sarà tiepido togliamolo dal fornello e uniamolo alle uova sbattute;

Imburriamo uno stampo da torta e infariniamo o usiamo la carta forno. Non ci resta che comporre la torta partendo prima dalle fette di panettone. Ora passiamo alle mele e dell’uvetta ben strizzata. Continuiamo fino a raggiungere l’orlo della tortiera;

Cospargiamo la superficie con il latte e uova e ora inforniamo a 200° gradi per 40 minuti. Sforniamola e serviamola ancora calda con dello zucchero a velo e la mela rimasta a fettine.

Altre idee

Possiamo realizzare delle croccantissime chips di mela al posto delle classiche patatine. Tagliamo le mele a fette sottili con l’aiuto di una mandolina. Immergiamole in acqua e limone e poi strizziamole bene prima di infornarle. Dovremo solo essiccarle, quindi forno a 80° gradi ventilato per almeno 4 ore.

Oppure possiamo preparare un crumble di mele e biscotti sbriciolati. Basterà aggiungere zucchero, delle mandorle tritate, un po’ di burro e cuocere velocemente in padella. Finiamo con della cannella spolverata su per un sapore più natalizio.

Quindi, ecco alcune ricette della nonna per usare le tante mele rimaste che stanno andando a male. Con questi piccoli trucchi cucineremo piatti squisiti ed eviteremo gli sprechi. Un bel vantaggio per l’ambiente ma anche per il portafogli.

