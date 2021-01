Le proprietà benefiche della frutta secca sono note. Al punto che se ne consiglia l’assunzione moderata con cadenza giornaliera così come viene riportato in questo articolo. Ed allora, ecco alcune proposte sfiziose per inserire le noci nelle ricette. Dai primi piatti alle verdure, e passando per il pane, per le insalate e per i frullati.

Le noci con la pasta ed il riso: le noci danno sapore e sostanza ai primi piatti rendendoli spesso dal gusto sublime. Per esempio, preparando delle pappardelle con noci e zafferano. Oppure, per tutta la famiglia, un risotto al formaggio e noci da leccarsi i baffi.

Le verdure abbinate alle noci: la versatilità delle noci spicca anche in abbinamento con le verdure. Preparando, per esempio, un timballo di verdure e noci utilizzando come base un mix di patate, di broccoli e di zucca. Con aggiunta di latte per unire gli ingredienti, formaggio parmigiano grattugiato e gli aromi del rosmarino e del timo.

Pane con le noci: si tratta di un tipo di pane che si può mangiare senza companatico. Perché è già gustosissimo senza bisogno di accompagnamento. Un pane tradizionale con le noci è, per esempio, il “pan nociato” che è tipico di regioni italiane come l’Umbria e le Marche.

Insalate con le noci: basta tagliare in maniera grossolana le noci per arricchire le insalate includendo pure quelle a base di frutta. Per esempio, un’insalata di arance e noci con un pizzico di sale, menta ed un filo di olio extravergine di oliva. Oppure un’insalata noci, finocchi e carote che può rappresentare pure un piatto sfizioso per una cena leggera.

Il frullato con le noci: aggiungendo giusto quattro noci sgusciate il frullato la mattina a colazione avrà sempre una marcia in più. Per esempio, un frullato energetico con un vasetto di yogurt bianco, quattro noci, una carota, una mela ed un pizzico di radice di zenzero grattugiata.