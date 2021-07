Capoluogo della Lombardia e città della moda. Sicuramente Milano entra nell’immaginario comune come esempio di mondanità, festa e divertimento.

Non sempre, però, si pensa a questa splendida città in estate. Perché? Sicuramente il caldo e l’afa rendono più ostica la permanenza nel week end.

Con un po’ di astuzia, però, è possibile scovare angoli inediti in cui passare questo week end a Milano e trovare immediatamente cosa fare.

Ecco alcune idee su cosa fare questo week end a Milano

Il meteo sembra essere stabile in questo week end, regalando giornate senza pioggia.

Iniziamo da un grande classico: il picnic al parco. Per cercare un po’ di relax e di fresco si può andare nei grandi polmoni verdi della città, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici.

Sotto l’ombra gentile di qualche albero si può passare un pomeriggio in compagnia, ridendo, scherzando e riposandosi.

Un altro appuntamento immancabile è il tuffo in piscina.

Che sia quella di qualche amico, l’idroscalo o qualche complesso privato poco importa.

Le piscine permettono sempre di scaricare lo stress della settimana rilassandosi sotto il sole ma con i piedi a bagno!

Come detto all’inizio dell’articolo, Milano è la città della moda.

Come non approfittare dei saldi e fare qualche acquisto nelle vie del centro?

Anche in quelle più famose, accanto ai grandi marchi, ci sono ottimi negozi con prezzi abbordabili che regalano un pomeriggio diverso.

Se però è la cultura che suscita interesse ci si può rivolgere ai diversi musei.

Questi, infatti, non solo offrono le loro collezioni permanenti, ma regalano anche splendide mostre.

Per gli amanti della vita mondana si ricorda l’appuntamento immancabile dei Navigli, soprattutto indicato per concludere in bellezza la giornata.

Per dare un tocco green al week end si può scegliere di lasciare l’auto a casa e fare i turisti a casa propria.

Metro, biciclette e monopattini regaleranno nuove sensazioni anche nei luoghi già noti e daranno la sensazione di vacanza anticipata!