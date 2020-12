Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il Natale alle porte molti saranno impegnati nella scelta dei regali. Sotto l’albero non può di certo mancare un piccolo pensiero anche per i cosiddetti pet, gli animali domestici che ci fanno compagnia durante l’anno. Chi ha un cane o un gatto da tempo, ma anche chi ha preso un cucciolo da poco o chi desidera regalare qualcosa di utile ad un amico che possiede un animale domestico, può cogliere l’occasione del Natale per fare un dono gradito.

Noi della Redazione vogliamo dare qualche suggerimento utile: ecco alcune idee originali per i regali di Natale ai nostri amati cani e gatti

Regali per i cani

Iniziamo col proporre alcune idee regalo per i cani. Oltre all’essenziale, e quindi alle ciotole, la cuccia, la targhetta, il guinzaglio ed il collare, esistono numerosi accessori simpatici che possiamo regalare ad un cane. In primis la palla giocattolo: una di quelle che, se mordicchiata, lascia uscire dei croccantini-premio può essere un pensiero molto gradito. Anche un maglione all’ultimo grido è molto apprezzato al nostro amico a quattro zampe così da non patire il freddo durante le sue passeggiate. Da tenere in considerazione sono inoltre i misurini per i croccantini e la bottiglia dell’acqua da viaggio, perché non si rimanga mai sforniti anche quando si è fuori casa.

Per i gatti forse bisogna aguzzare un po’ di più l’ingegno, ma in questo può aiutare anche Amazon, o il pet shop di fiducia. Fra le idee originali che ci vengono proposte possiamo optare per un’amaca sulla quale il nostro amico a quattro zampe può rilassarsi comodamente. In alternativa, se ha un carattere più vivace, si può scegliere un gioco come il tunnel morbido in cui cimentarsi o un tira-graffi con cui limare le unghie, come utile alternativa alle sedie ed ai divani di casa. Infine, se si vuole optare per la cura del suo benessere si può preferire una mini fontana, in cui il gatto ha la possibilità di abbeverarsi con acqua fresca, oppure una coperta riscaldante per quelli che soffrono il freddo. Infine per i più vanesi, un guanto spazzola per un pelo sempre lucido e splendente.

Abbiamo cercato di dare spunti utili per festeggiare il Natale con i nostri amici a quattro zampe con ecco alcune idee originali per i regali di Natale ai nostri amati cani e gatti.