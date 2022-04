La primavera è la stagione dei matrimoni. In realtà, oggigiorno, si tende a sposarsi in qualsiasi mese dell’anno. Tuttavia, la bella stagione è il momento che registra il boom di cerimonie nuziali. Il clima è gradevolmente perfetto. Il freddo dell’inverno è ormai un lontano ricordo e al fastidioso caldo estivo mancano ancora un bel po’ di settimane. Aprile e maggio, poi, non sono solamente i mesi dei matrimoni. Di solito, proprio in questo periodo, si svolgono anche altre cerimonie, come Cresime, Battesimi e Comunioni. È quindi molto facile ritrovarsi ad essere invitati ad una di queste feste. In queste occasioni, il primo grande problema che ci si trova ad affrontare è quello dell’outfit. La scelta dell’abito e delle scarpe da abbinare diventa un vero e proprio dilemma, spesso difficile da risolvere.

Oltre a questo, però, dobbiamo anche tener conto del trucco e dell’acconciatura. Un look che si rispetti, infatti, può definirsi completo e impeccabile solo quando si studia alla perfezione ogni singolo dettaglio. Possiamo anche indossare l’abito più glamour e più costoso del momento, eppure, con una capigliatura in disordine, faremo una figura scialba. Vediamo allora qualche utile suggerimento per non trovarci impreparate.

Ecco alcune idee di acconciatura per le invitate a un matrimonio in primavera con capelli lunghi e medi

Ovviamente, chi ha i capelli medio lunghi è più facilitata, perché si può sbizzarrire con tante idee di styling. La classica coda di cavallo, pratica e comoda, può essere portata anche in un’occasione importante ed elegante. Basterà legare attorno all’elastico un bel nastro in tinta con l’abito, meglio ancora se proprio del medesimo tessuto. Se l’abito lascia la schiena nuda, molto bella l’idea di usare un nastro molto lungo.

Ovviamente, le acconciature più studiate fanno sempre un grande effetto scenografico. Tuttavia, il consiglio è quello di mantenersi sobrie. Non bisogna infatti rischiare di mettere la sposa in secondo piano. Ricordiamo infatti che dovrà essere lei l’unica vera protagonista dell’intera giornata.

Qualche variazione in tema trecce e chignon

Già lo scorso inverno erano tornate di moda le trecce. Un’acconciatura che si presta a numerose varianti, in base alla lunghezza dei capelli e all’effetto stilistico che si vuole ottenere. L’idea più semplice è quella di una lunga treccia che ricade lungo la schiena. Elegante e raffinata è poi la treccia alla francese, quella inserita che comincia a partire dall’attaccatura dei capelli. Per un risultato estremamente romantico, suggeriamo la treccia bassa e laterale, che ricade su una spalla.

In fatto di acconciature, lo chignon è un altro grande classico. Chi vuole un risultato elegante, raffinato e composto, dovrà puntare sulla classica crocchia molto ben fatta e disciplinata. Chi invece preferisce un effetto più romantico e sbarazzino, può optare sul messy bun. Questo, infatti, morbido e volutamente “imperfetto”, regala un effetto “naturalmente scompigliato” molto romantico. Quindi, ecco alcune idee di acconciatura per le invitate a nozze.

Ricordiamo infine che, sia coi capelli lunghi che con quelli di lunghezza media, è possibile giocare anche con i semi raccolti. Possiamo infatti creare code, trecce e chignon soltanto nella parte alta del capo, utilizzando soltanto una parte di chioma.

Approfondimento

