Non solo la necessità di risparmiare ma anche la scelta da fare può complicarci la vita quando cerchiamo un regalo o un gioco da comprare spendendo poco.

Per fare un esempio pensiamo agli anelli.

Regalare un anello non è mai facile. Possiamo sbagliare lo stile, la misura oppure comprare bigiotteria scadente che potrebbe rompersi o addirittura creare allergie.

Anche i giochi per bambini a buon mercato possono creare problemi.

Se sono ingombranti e rumorosi potremmo essere costretti a subirne le conseguenze.

Cuore e risparmio

Uno dei modi per non sbagliare quando scegliamo un regalo è dimostrare che abbiamo messo impegno nella scelta e per farlo bisogna pensare all’utilità.

Per fare un regalo apprezzato anche se costa poco ecco alcune idee a effetto con cui è possibile fare bella figura.

Sia che la persona a cui teniamo sia un lui o una lei, marchi come Calzedonia, Intimissimi o Tezenis sono in grado di regalarci idee veramente interessanti e di qualità. Intimo, maglieria, leggins e pigiami hanno fattura ottima e durano per anni. I colori e i modelli sono sempre freschi e moderni. Un regalo simile è in grado di soddisfare chi lo riceve ma anche le nostre tasche.

Se cerchiamo idee simili per gioielli, Pandora è un marchio affidabile con cui è possibile risparmiare. La scelta di anelli, ciondoli e orecchini è assortita, il marchio è giovane e si può personalizzare un oggetto a seconda dell’occasione. Un piccolo gesto d’amore non richiede capitali esagerati.

Se il regalo è rivolto a un uomo che ama fare i lavori in casa, la valigetta degli utensili Smart-XI della Stark è una grande idea. Un oggetto per professionisti adatto anche a chi si diletta in casa con gli strumenti che servono per lavori e manutenzioni.

Ecco alcune idee a effetto che costano poco per regali a meno di 49 euro e giochi per bambini da fare in casa

I giochi scientifici e di meccanica e ingegneria riempiono occhi e fantasia dei bambini. Il risparmio è assicurato e saranno impegnati per ore in modo costruttivo. Ne esistono di specie e grandezze differenti e aiutano a sviluppare manualità e creatività contemporaneamente.

Ecco alcune idee a effetto e tra queste anche le auto telecomandate che superano gli ostacoli. Sono ideali per giocare in casa e tenere impegnata la fantasia dei bambini.

I costi sono accessibili e i design sempre più moderni. Non sono giochi pericolosi, il materiale è resistente ma compatto. Anche se sono in grado di arrampicarsi e superare ostacoli non si rompono e non perdono pezzi che potrebbero far male al bambino.

Il kit per creare braccialetti è ideale per bambine che vogliono condividere il tempo con le amichette. Il prezzo è basso e si tratta di un giocattolo colorato e fantasioso. Il funzionamento non è complicato e i modelli che possono essere creati sono tanti infatti possiamo trovare più di 60 rocchetti per abbinare diverse fantasie.