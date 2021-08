Sono ormai tantissime le persone che hanno terminato le proprie vacanze estive e sono tornate al proprio lavoro abituale. Eppure, proprio il mese di settembre potrebbe presentare delle bellissime opportunità per tutti coloro che non si sono ancora dedicati dei meritati momenti di relax. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori alcune bellissime località in cui potersi rilassare serenamente. Ad esempio, ecco alcune delle spiagge più belle in cui potersi godere delle bellissime vacanze di settembre. Vediamo subito di cosa si tratta.

Per molti l’estate non è ancora finita

Il mese di settembre può presentare delle caratteristiche veramente allettanti per tutte le persone che preferiscono godersi delle vacanze lontane dal turismo di massa. Infatti, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, pochi lo sanno ma il periodo migliore per andare in vacanza non è ancora arrivato. Eppure, non è sempre facile riuscire a trovare delle spiagge tranquille e rilassate in cui poter passare delle giornate serene. Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di alcune dei lidi più belli da esplorare durante il mese di settembre.

Iniziamo con Capo Testa, bellissima località marittima che si trova estende nella zona settentrionale della Sardegna. Lungo questa penisola è possibile trovare delle bellissime spiagge, come quella di Cala Spinosa, piccolo paradiso assolutamente da scoprire. Inoltre, da qui è possibile godere di bellissimi panorami, riuscendo persino a scorgere la Corsica nei giorni particolarmente tersi.

Ecco alcune delle spiagge più belle in cui potersi godere delle bellissime vacanze di settembre

Se non si ha la possibilità di visitare la Sardegna durante il mese di settembre non c’è però di che disperarsi. Il resto dell’Italia nasconde infatti dei piccoli tesori godibilissimi anche durante il mese di settembre. Tra queste spicca la Baia del Silenzio, bellissimo angolo di costa ligure in cui potersi rilassare in tutta serenità. Qui ci si potrà godere il tipico connubio tra casette colorate e sabbia fine che hanno reso celebri le coste di questa regione italiana. In conclusione, gli amanti della tranquillità e della natura dovrebbero approfittare del mese di settembre per visitare il Salento. Tra le spiagge da visitare assolutamente non possiamo non citare quella di Porto Selvaggio. Qui un’acqua veramente cristallina incontra l’ombra serena e rilassante di una tranquilla e incontaminata pineta, creando un mix a cui è veramente difficile resistere.

