Ecco a Pasqua lo spettacolo di stelle nel cielo con Giove e Saturno, Venere e Marte allineati e un oroscopo da favola per questi 5 segni zodiacali

A volte ritornano, potremmo esordire, anche se nel nostro caso è più esatto dire che si allineano. Stiamo parlando della diagonale formata da 4 pianeti, ossia Venere, Marte, Saturno e Giove. Questi astri sono ben visibili nel cielo in questi giorni di aprile e formano una diagonale lungo l’orizzonte.

Il momento migliore della giornata per osservarli è l’alba, intorno alle 5 del mattino. Guardando verso est è possibile notarli anche ad occhio nudo, specie quando il cielo è sgombro di nubi. Un fenomeno che si ripresenta ogni tot anni, ma che da sempre è carico di fascino e suggestioni, soprattutto per gli appassionati di stelle.

A tal fine abbiamo chiesto agli esperti quali saranno i 5 segni zodiacali fortunati della settimana. In sintesi, ecco a Pasqua lo spettacolo di stelle nel cielo che porterà amore, fortuna e guadagni ad Ariete, Acquario, Cancro, Bilancia e Pesci.

Al 5° posto troviamo gli amici Acquario

Saturno è al fianco degli amici Acquario, che donerà loro tanta forza e determinazione. In amore il rapporto con il partner non sempre filerà liscio come l’olio, ma nel complesso la sintonia di coppia è molto robusta. Bello il cielo astrale anche per i single, ai quali gli astri donano grande fascino e tanto sex appeal.

Sul lavoro c’è invece il rischio di qualche possibile richiamo da parte di un superiore. In altri casi il periodo pasquale sarà vissuto per fare un reset della situazione e magari interrompere un lavoro, un progetto, un investimento.

L’Ariete perde Mercurio ma ritrova il Sole e la Luna

Il tasto dolente per i nati Ariete è il passaggio di Mercurio nella casa del Toro da qualche giorno. La perdita del pianeta del pensiero porta a volte gli arietini ad assumere vaghi atteggiamenti aggressivi pur di avere ragione.

Di contro troviamo il sostegno della Luna e del Sole nel segno, che donano tanta forza mentale e fisica. Molto produttivo e proficuo il campo del lavoro, dove arriveranno le maggiori soddisfazioni del periodo. Per i gironi di Pasqua le stelle consigliano un pernotto fuori città con il partner per recuperare armonia e intimità.

Ecco a Pasqua lo spettacolo di stelle nel cielo con Giove e Saturno, Venere e Marte allineati e un oroscopo da favola per questi 5 segni zodiacali

Saturno ha preso il posto di Marte nella casa della Bilancia, che questa settimana troviamo al terzo posto. Il periodo pasquale si presenterà come l’occasione giusta per rinnovare il guardaroba, fare shopping o dare un nuovo taglio ai capelli.

Il tema dominante della settimana sarà il rinnovamento, in tutte le sue sfaccettature: dal lavoro alla casa, dall’auto agli hobby e agli sport.

Medaglia d’argento per il Cancro

Periodo fantastico per gli amici Cancro, per i quali tutto uscirà a meraviglia in questi giorni. Dai rapporti in famiglia o con il partner e quelli interpersonali, fino al lavoro, sia alle dipendenze che per gli autonomi.

Marte nel segno dona molta forza e tanta voglia di fare, sospinti anche da una salute e una forma fisica nel complesso molto buona. Sempre in tema di sport e salute, ecco cosa scegliere tra corsa e camminata ad aprile e restare in piena forma.

Il segno zodiacale sul podio

Infine sul podio settimanale dello zodiaco troviamo i nati sotto il segno dei Pesci.

Da marzo, infatti, questa casa zodiacale ha fatto il pieno di buone stelle. Oltre a Giove e Mercurio, in questi giorni troviamo anche Venere e Marte, a portare gioia, fortuna e tanto successo in amore, lavoro e anche nel gioco. Nulla da eccepire, in questi giorni di Pasqua sarà il segno più forte e più invidiato dello zodiaco.

