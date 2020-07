Ecco a cosa servono i trattini sulla F e sulla J della tastiera. Da oggi vedrete il pc in modo diverso.

Ecco a cosa servono i trattini sulla F e sulla J della tastiera. Da oggi vedrete il pc in modo diverso. No non sono stati creati per i non vedenti. Magari non ve ne siete nemmeno mai accorti. Oppure ve ne siete accorti, ma non vi siete mai interrogati sul motivo per cui questi fossero presenti. In realtà il motivo è sorprendente e vi vedrete il vostro pc in modo diverso, con occhi diversi.

Ecco a cosa servono i trattini sulla F e sulla J della tastiera. Da oggi vedrete il pc in modo diverso

I trattini in questione non sono affatto casuali, anzi. Sono stati inventati appositamente da June E. Botich al fine di migliorare sensibilmente l’esperienza tattile di chi trascorre al pc tanto tempo e ha la necessità di scrivere veloce senza sbagliare. Sostanzialmente ci aiutano ad orientarci meglio senza dover per forza distogliere lo sguardo dallo schermo del nostro computer. La memoria visiva aiuta i lavoratori a ricordare la disposizione delle lettere sulla tastiera.

Il cervello, però, ha bisogno di un punto di riferimento per disporre le dita correttamente: il mignolo sinistro sulla A, l’anulare sinistro sulla S, i pollici sulla barra spaziatrice e così via. Il punto di riferimento è dato proprio dalle due righe orizzontali in rilievo in corrispondenza della F e della J. Quando si scrive, bisogna sempre posizionare i pollici sulla barra spaziatrice, l’indice sinistro sulla F e l’indice destro sulla J e le altre dita sulle lettere adiacenti. Il tatto percepisce il rilievo su questi tasti e il cervello è guidato nel disporre le restanti otto dita sul tasto convenzionalmente loro assegnato.

In questo modo, è più facile capire e memorizzare il rapporto spaziale tra i tanti tasti che pigiamo con rapidità. Una sorta di bussola per non farci smarrire sulla tastiera, velocizzando il processo di composizione testuale. Stessa funzione ha il trattino che troviamo sotto al 5 sulla parte numerica a destra della tastiera: il 5, infatti si trova al centro del reticolato e la lineetta ci indica così dove ci troviamo esattamente.